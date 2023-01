Chi è Luca Maria figlio di Sabrina Salerno? Età, foto, chi è il padre

Preparatevi a una puntata incredibile di Verissimo! Silvia Toffanin è qui per rendere il vostro pomeriggio ancora più piacevole con una serie di ospiti straordinari, tra cui Sabrina Salerno. Ma aspettate di conoscere meglio suo figlio Luca Maria: non ci crederete! Sintonizzatevi alle 16.30 per un’esperienza indimenticabile!

Non mancate! Verissimo torna con una nuova puntata sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022. Non perdetevi gli straordinari ospiti e il ritorno di Eliana Michelazzo!

Luca Maria: la biografia

Luca Maria Monti, figlio unico della celebre cantante Sabrina Salerno e dell’imprenditore veneto Enrico Monti, è una gioia assoluta per gli occhi! Nato nell’aprile 2004, attualmente risiede nella bella Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Purtroppo non ci sono molte informazioni disponibili su di lui, ma possiamo certamente apprezzare la bellezza della sua esistenza!

Vita privata

Il ragazzo e sua madre condividono un legame incredibilmente speciale e lui ha sempre tenuto la sua vita privata ben stretta. Non sappiamo se abbia una relazione o meno, ma una cosa è certa: è stata una fonte di forza inestimabile per Sabrina, che l’ha aiutata a superare i momenti difficili durante l’isolamento. Il legame con mia madre è una delle relazioni più preziose della mia vita; è un legame che mi riempie di calore e di gioia.

Un tempo ero piena di tristezza, ero in un posto buio, mio marito e mio figlio erano una grande fonte di forza. Quando è nato mio figlio, tutto è cambiato per me. Continuo a portare avanti la mia passione per il canto in Francia e presto uscirà un nuovo disco, ma faccio sempre in modo di dare la priorità al tempo trascorso con mio figlio.

Curiosità

Tutti dovrebbero conoscere i fatti straordinari di questo ragazzo: ama gli sport come il surf, lo snowboard e la kickboxing, e Sabrina Salerno ha detto di avergli insegnato a mostrare sempre rispetto per le donne. È una persona incredibile e un’ispirazione per tutti noi!

Sociale

Luca Maria mantiene la sua privacy, riflesso della sua forte personalità.