Lino Banfi chi è la moglie Lucia Zagaria? Causa morte, malattia, figli, famiglia e vita privata

La scomparsa di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e madre della loro figlia Rosanna, è stata annunciata dalla figlia Rosanna Banfi. La Zagaria era da tempo affetta dal morbo di Alzheimer. Accompagnando uno scatto, Banfi ha scritto: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

Il post su Instagram

La notizia della sua morte è stata annunciata questa mattina presto dalla figlia, Rosanna Banfi. In un post sui social media, Banfi ha condiviso una foto della madre del passato, che appare felice e serena mentre mangia un cono gelato in una giornata estiva.

“Ti auguro buon viaggio”, ha scritto la figlia, condividendo tutto il suo dolore. Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto dei follower che ricordano Lucia Zagaria con un sorriso. Lino Banfi e sua moglie, Lucia Zagaria, sono ancora molto innamorati. È lei la donna che ha conquistato per sempre il cuore dell’attore!

Lucia Zagaria è una donna straordinaria, questo è certo. È sempre stata una persona indipendente, anche di fronte al personaggio pubblico del marito. Lino Banfi è noto per il suo atteggiamento affascinante e spensierato e per la sua predilezione per le belle donne. Nonostante ciò, Lucia non ha mai vacillato nelle sue convinzioni ed è sempre rimasta fedele a se stessa.

C’è sempre uno scarto tra ciò che diciamo e ciò che facciamo, così come c’è uno scarto tra il ruolo che interpretiamo e la nostra vita reale. In realtà, per l’attore esiste un solo amore, un biglietto di sola andata per il futuro. Questo è riservato a lei, Lucia Zagaria, amata moglie della star del cinema italiano Lino, il cui vero nome è Pasquale Zagaria.

Lucia, purtroppo, non può godersi la vecchiaia né guadagnare al fianco del marito perché soffre di una malattia degenerativa.

Chi è Lucia Zagaria?

Di Lucia Zagaria non si sa molto a causa della riservatezza che è ricercata e gelosamente custodita. Lucia è sempre stata lontana anni luce dai riflettori (e dai social media), moglie e madre esemplare. Lino Banfi le ha donato il suo cuore.

Si ritiene che i due si siano conosciuti circa 10 anni prima del loro matrimonio, avvenuto nel 1962. Nonostante le sfide poste dalla disapprovazione della famiglia di lei, i due sono andati avanti con il matrimonio. Nel corso del tempo, la coppia ha avuto due figli e il loro amore reciproco sembra aver superato ogni ostacolo.

Lucia Zagaria e Lino Banfi hanno una relazione amorosa unilaterale.

Un viaggio d’amore a senso unico: così potremmo riassumere la felice storia tra Lino Banfi e la sua Lucia, una donna d’altri tempi, dai sani principi e dal cuore grande. Nessun’altra ha mai preso il suo posto nella testa e nell’anima dell’artista, che è sempre stato straordinariamente delicato nel dispensare dettagli su quel sentimento, puro, prezioso e non comune.

Un matrimonio che è diventato la pietra angolare di un’intera vita, costruita su valori condivisi, rispetto e stima reciproci. Dalla loro unione sono nati due figli, Rosanna Zagaria e Walter. La loro relazione è iniziata con una “fuitina” – una tradizionale fuga d’amore italiana – che ha permesso loro di sfuggire ai vincoli e alle aspettative delle rispettive famiglie. È lo stesso attore a dirlo durante un’intervista a Domenica Live, fornendo un quadro chiaro di Lucia Zagaria: non è mai stata gelosa, nemmeno di Edwige Fenech, con cui Banfi ha recitato a lungo.

Lucia Zagaria: malattia

Alla moglie di Lino Banfi è stata diagnosticata una grave malattia degenerativa, l’Alzheimer, che ha costretto l’attore e la sua famiglia a fare i conti con le incertezze sul futuro e un presente da rimodellare, di volta in volta. A rivelare questo dolore è stato lui stesso e, nell’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha rivelato di non aver affatto accettato la condizione della donna che ama.

Anche nella sua sofferenza, Lucia Zagaria ha mostrato una grande forza. Tuttavia, una domanda in particolare ha messo a dura prova il cuore di Lino: “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui avrei voluto godermi la vita accanto a lei. Non riesco a rassegnarmi, ora che avremmo dovuto goderci la vecchiaia insieme. Lucia mi chiede come farò quando non potrà più riconoscermi. E io le dico: “Allora ci rifaremo vedere…”.

Sembra che la coppia viva a Roma, una città che serve loro da culla, ma anche da gabbia perché non possono muoversi: “Ora che potremmo non ci muoviamo a causa della sua malattia, l’Alzheimer”, ha spiegato l’attore a Domenica In.