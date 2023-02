Chi è Lucy Morante ex moglie di Renato Zero? età, figli e lavoro

Spesso si pensa che Renato Zero sia omosessuale a causa del suo aspetto e del suo modo di presentarsi. Tuttavia, pochi sanno che in realtà era sposato con una donna di nome Lucy Morante. Conosciamola meglio.

Renato Zero e Lucy Morante si conoscono.

Il cantante italiano ha confessato che Lucy Morante è stata l’unica donna che ha amato e che probabilmente amerà per sempre. Infatti, sono stati anche sposati e, sebbene la loro storia sia finita molti anni fa, tra loro c’è un grande affetto.

Renato Zero ha conosciuto Lucy all’inizio della sua straordinaria carriera. Lui era sempre impegnato ad esibirsi in molti locali italiani e lei era fuori dalle porte d’ingresso a vendere audiocassette con una piccola tettoia.

Renato ha sempre saputo che quella bellissima ragazza sarebbe diventata un giorno la sua più grande amica, poi manager e infine moglie. Ha sempre dichiarato che il suo matrimonio è avvenuto molti anni fa con il suo stesso pubblico, ma per Lucy era una questione diversa.

Molti si chiedono perché si siano lasciati, se questo amore era così grande e unico. Intorno a questa domanda aleggia sempre un grande mistero e ancora oggi, dopo molti anni, nessuno sa perché si siano detti addio. Tuttavia, tra loro continua a esserci un grande affetto.

Renato Zero è sposato: svelata la vita privata del cantante.

Trovo Lucy Morante molto intrigante. C’è qualcosa in lei che mi attira e non posso fare a meno di interessarmi a tutto ciò che fa.

Se ci pensiamo bene, conosciamo ogni dettaglio della carriera di Renato Zero, le parole delle sue canzoni e, per i più affezionati, le date dei suoi concerti. Della sua vita privata, invece, non sappiamo molto, perché lui ha sempre voluto tenere all’oscuro ogni dettaglio.

La vita privata di Renato Zero è affar suo e i fan non devono fare supposizioni in merito.

L’ex moglie di Renato Zero è una donna interessante. Lui è stato sposato con lei per un certo periodo e da allora è diventata famosa a sua volta.

Il pubblico è rimasto stregato da lei, non solo per la sua estrema bellezza, ma anche per il modo in cui ha gestito la vita privata sua e di Zero. Sappiamo che è la sorella di Massimo Morante, il chitarrista dei Goblin, e che ha conosciuto il cantante negli anni Settanta. Ciò che li accomunava era la passione per la musica.