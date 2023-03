Chi è Madalina Ghenea? Età, biografia, fisico, carriera, fidanzato e figlia

Tutto quello che c’è da sapere sulla bellissima Madalina Ghenea: dalle origini fino alla vita privata

Madalina Ghenea è una modella, attrice, influencer, showgirl molto nota sia in Italia che all’estero: vediamo meglio chi è, qual è la sua età, cosa ci racconta la sua biografia, il suo fisico, la carriera, il fidanzato e infine dove possiamo trovarla sui social, in particolare su Instagram. Ecco tutto su Madalina Ghenea, chi è sia dal punto di vista lavorativo che privato.

Madalina Ghenea chi è: età, altezza, peso, fisico

Classe 1987, Madalina Ghenea nasce in Romania, a Slatina, l’8 agosto. Il suo segno zodiacale è quello del Leone.

Nome: Madalina Ghenea

Data di nascita: 8 agosto 1987

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: modella e attrice

Luogo di nascita: Slatina (Romania)

Altezza: 180 cm circa

Peso: 60 kg circa

Madalina Ghenea oggi non solo ha un volto bellissimo, ma anche un fisico mozzafiato.

Madalina Ghenea: biografia

Quello che sappiamo a proposito della biografia di Madalina Ghenea è che da ragazzina, all’età di 14 anni, decide di lasciare il suo paese e approdare in Italia, in particolare a Milano, dove inizia a fare qualche lavoretto da modella e inizia a sfilare. Viene subito notata e tra le sue prime passerelle c’è quella per Gattinoni.

Nel frattempo continua a tornare in Romania per proseguire gli studi e frequentare la scuola. Quando finisce si trasferisce definitivamente in Italia, che intanto le offre diverse opportunità lavorative.

Carriera di Madalina Ghenea

La carriera di Madalina Ghenea nel nostro paese prende il volo nel 2007 quando da ragazza prende parte al videoclip di Eros Ramazzotti “Il tempo tra di noi”. Qui viene notata da tutti per la sua bellezza. Poco dopo infatti il suo nome inizia a circolare e viene richiesto molto dagli autori televisivi.

Gira un celebre spot televisivo insieme all’autore Raul Bova e l’anno successivo esordisce nel talent Ballando con le Stelle. Qui fa coppia con il ballerino professionista Simone Di Pasquale. Nel 2011 invece inizia la sua carriera anche sul grande schermo recitando nel film comico “I soliti idioti”.

La si può vedere nel film di Alessandro Gassman “Razzabastarda”, nel ruolo di Dorotea nella serie televisiva del 2014 sulla famiglia Borgia, e nella pubblicità televisiva di un profumo con il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.

Nel 2016 si è esibita al Festival di Sanremo ed è stata co-protagonista con Ben Stiller nel film Zoolander 2. Nel 2021 ha interpretato Sophia Loren nel film House Of Gucci. Nel 2022 apparirà nel film Paura profonda.

Madalina Ghenea fidanzato

Attualmente, Madalina Ghenea sembra non essere sposata e senza un partner. Tuttavia, è noto che dal 2016 ha una relazione con l’imprenditore rumeno Matei Stratan. I due sono genitori della figlia Charlotte, nata a Bucarest il 4 aprile 2017.