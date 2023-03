Pier Paolo Peroni chi è il marito di Syria? Età, lavoro e figli

È passato un po’ di tempo da quando Siria si è sposata con Pier Paolo Peroni; scopriamo di più sulla sua identità e sulla storia della loro storia d’amore.

Syria ha debuttato al Festival di Sanremo 24 anni fa con il singolo Non ci sto. All’epoca aveva solo 19 anni ed era appena entrata nel mondo dello spettacolo, ricevendo il premio come miglior esordiente. Oggi è una cantante di successo con 10 album all’attivo, oltre a essere moglie e madre. Quello che forse molti non sanno è che nel 2000 ha conosciuto e si è innamorata del produttore discografico Pier Paolo Peroni.

Dopo una scintilla romantica che si è sviluppata nel tempo, i due si sono sposati e hanno avuto due figli: Alice nel 2001 e Romeo nel 2012. Alice è ora una giovane adulta e di recente ha collaborato con il padre sui social media con un duetto musicale. Non si sa se Alice intraprenderà una carriera musicale come la madre, ma di certo ha il talento e le risorse per riuscirci.

Chi è il marito di Siria Peroni?

In una recente intervista a Grazia Magazine, Syria ha parlato del suo rapporto con il marito, sottolineando che, sebbene non siano perfetti, hanno un forte legame e sono in grado di guardarsi indietro e apprezzarsi a vicenda. Ha poi spiegato che quando è lontana da lui si sente sola e non potrebbe mai immaginare di stare con un’altra persona. Syria ha riconosciuto al marito il merito di averla migliorata, insegnandole il rispetto per il lavoro e accendendo la sua curiosità, oltre che di averle dato il ritmo della vita e di averla educata alla profondità. In definitiva, attribuisce a lui la capacità di fare scelte per se stessa.

Pier Paolo è noto agli appassionati di musica e agli addetti ai lavori per essere stato il partner di Claudio Cecchetto e per aver scoperto insieme una pletora di artisti di talento. Quando si è messo in proprio, Pier Paolo ha prodotto artisti famosi come gli 883 ed è ampiamente considerato uno dei più talentuosi scopritori di musica in Italia.