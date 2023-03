Chi sono i figli di Syria? Età e nome

Siria Peroni è una famosa cantante, presentatrice e DJ italiana, sposata e orgogliosa genitrice di Romeo e Alice Peroni.

Chi è Syria

Cecilia Cipressi, altrimenti nota come Syria, è nata a Roma il 26 febbraio 1977, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Appassionata di musica, ha raggiunto il successo nel mondo dello spettacolo come cantante e conduttrice televisiva e radiofonica.

La sua carriera inizia all’inizio degli anni ’90, quando nel 1995 si aggiudica il primo posto a Sanremo Giovani per l’interpretazione di “Sei Bellissima”, una canzone popolare di Loredana Bertè. L’anno successivo è stata la vincitrice del Festival di Sanremo 1996 nella categoria giovani con il brano “Non ci sto”.

Nel 1997 partecipa nuovamente al Festival di Sanremo, in competizione con gli artisti più importanti dell’epoca, e si piazza al terzo posto con la canzone “Sei tu”.

Negli ultimi anni, Syria ha raggiunto il successo come DJ: è stata infatti selezionata come uno dei giudici della terza stagione del programma TOP DJ, andato in onda su Italia 1 nel 2016.

Qual è l’identità dei membri della sua famiglia, compresi i figli e il marito?

La cantante è felicemente sposata con Pierpaolo Peroni, produttore discografico e dirigente d’azienda. I due sono genitori orgogliosi di due figli, Alice, nata il 1° ottobre 2001, e Romeo, nato nel 2012.

Alice Peroni, Bilancia, è appassionata di musica, proprio come sua madre. Nel 2003, Syria ha composto la canzone “Lettera ad Alice” in previsione della nascita di suo figlio e l’ha dedicata a lei.

Nel 2018, all’età di diciassette anni, Alice Peroni ha debuttato come cantante al fianco del padre con una cover della canzone di Arca, “It Takes a Fool to Remain Sane”.

Alice sta continuando l’eredità di sua madre nell’industria musicale, ed è possibile che nel prossimo futuro il suo nome diventi più riconoscibile attraverso le trasmissioni radiofoniche e i programmi musicali televisivi in Italia.