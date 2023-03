Chi è Alice Peroni figlia di Syria? Uguale mamma e papà

Alice Peroni, figlia d’arte e di cultura, ha festeggiato il suo 18° compleanno nel 2019 e da alcuni anni sta ricevendo molta attenzione nell’industria musicale nazionale.

Alice Peroni è figlia di Siria e Pier Paolo Peroni e sta continuando l’eredità di famiglia nella musica. A 18 anni nel 2019, ha già realizzato numerosi progetti e ne ha altri in cantiere. Per saperne di più sulla sua biografia e sulle sue curiosità, diamo un’occhiata più da vicino.

Chi è Alice Peroni?

Il 1° ottobre 2001, Alice Peroni nasce dalla cantante Syria (Cecilia Cipressi) e da Pier Paolo Peroni sotto il segno della Bilancia. Nel 2003 la madre l’ha omaggiata con una canzone, Lettera ad Alice, composta durante la gravidanza.

Nel 2018, Alice Peroni, a 17 anni, ha debuttato come cantante in duetto con il padre, eseguendo la cover degli Ark It Takes a Fool to Remain Sane. Ha anche un fratello minore, Romeo, nato nel 2012.

Vita privata di Alice Peroni

Si sa poco della vita privata di Alice Peroni, compreso se abbia o meno una relazione, e non ci sono informazioni pubblicamente disponibili sulle piattaforme dei social media che possano essere collegate a lei.

I dettagli della sua storia personale sono in gran parte sconosciuti e sfuggenti, ma si sa che è molto legata ai suoi genitori. Ha deciso di iniziare la sua carriera musicale accanto al padre.

Dove vive Alice Peroni?

La sua residenza è sconosciuta. Non si sa se si trovi a Roma, a Milano o altrove. La madre aveva cambiato residenza dalla capitale al capoluogo lombardo, ma non si sa se anche lei si sia trasferita.

È presente nel video della cover che lei e suo padre hanno registrato per celebrare il suo debutto musicale.

In occasione del suo 18° compleanno, la madre ha postato una sentita dedica su Instagram. Esprimendo le sue emozioni, ha riconosciuto l’immensa gioia di avere avuto la figlia nella sua vita negli ultimi 18 anni. L’ha ringraziata per essere stata una bambina meravigliosa, un’adolescente e ora una giovane donna in fiore, piena di saggezza, forza e curiosità.