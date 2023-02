Chi è Maddalena Corvaglia? Età, marito, fidanzato, figli, Elisabetta Canalis

Maddalena Corvaglia è una vivace e appassionata conduttrice televisiva e showgirl italiana, nata a Galatina il 12 gennaio 1980!

Maddalena ed Enzo Iacchetti hanno fatto scalpore quando si sono messi insieme per la prima volta, nonostante il notevole divario di età! Nonostante le polemiche, la coppia è rimasta insieme per cinque anni appassionati, dal 2002 al 2007. Maddalena, oggi 42enne, ricorda ancora con affetto la loro storia d’amore.

Dopo la separazione da Iacchetti, la showgirl ha intrapreso una storia d’amore con il musicista americano Stef Burns, di 21 anni più grande e chitarrista della band di Vasco Rossi. Il 28 maggio 2011 la coppia si è sposata a Mirandola, in provincia di Modena. Nel 2011 è venuta al mondo la loro bellissima figlia, Jamie Carlyn Birnbaum.

Dopo la straziante separazione, la Corvaglia ha unito le forze con l’ambizioso Alessandro Viani, ma la collaborazione si è poi conclusa. È di questi giorni la notizia che la showgirl è stata avvistata in un appuntamento romantico con il 71enne Paolo Berlusconi, fratello minore di Silvio.

Biografia

La carriera di Maddalena è salita alle stelle a soli 17 anni, dopo aver vinto il titolo di Miss Wella Umbria ed essere stata scelta per partecipare al concorso di Miss Italia del 1997. Dopo essersi diplomata al liceo classico Dante Alighieri di Casarano, viene scelta da “Striscia la notizia” di Canale 5 come velina bionda accanto a Elisabetta Canalis.

Dopo l’incredibile percorso nel telegiornale satirico, nel 2002, la Corvaglia ha felicemente affiancato Miguel Bosé nello straordinario reality show musicale “Operazione Trionfo”.

Nel 2008, Maddalena Corvaglia ha avuto l’onore di co-condurre “Scalo 76” nel programma del sabato pomeriggio di Rai 2 con Daniele Bossari e Paola Maugeri. Dal 2009 al 2011 ha avuto l’onore di essere opinionista fissa nel seguitissimo talk show “L’Arena”. Ha avuto anche il privilegio di apparire in altri programmi come “Verdetto Finale” e “Domenica Live”.

Nell’estate del 2015, la showgirl ha unito le forze con il Gruppo Norba e ha svelato i cinque palchi allestiti per i concerti della 13ª edizione di Radionorba Battiti Live. Il 25 marzo 2016 ha fatto un’apparizione nella seconda puntata della settima edizione di Ciao Darwin, in rappresentanza del gruppo Integratori, andata in onda su Canale 5 e condotta da Paolo Bonolis. Dal 2016 al 2018 ha condotto con passione la versione estiva di Paperissima Sprint al fianco di Vittorio Brumotti e del Gabibbo.