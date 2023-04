Chi è Mal dei Primitives? Età, biografia, canzoni, chi è la moglie, dove vive, figlia, Furia

Tutto è pronto per l’atteso appuntamento pomeridiano su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il programma trasmesso dalle 14 e presentato da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, il cantante Mal. Scopriamo di più su di lui!

Mal, il cantante: età, biografia, canzoni

Mal, il cui vero nome è Paul Bradley Couling, è nato a Llanfrachfa il 27 febbraio 1944 ed è un cantante e attore gallese naturalizzato italiano. Figlio di un muratore, Mal ha avuto diverse professioni prima di scoprire la sua passione per la musica quando ha cantato al matrimonio di sua sorella. Negli anni ’60, ha iniziato la sua carriera da cantante in Galles con il gruppo The Meteors, ma è nel 1965 che ha esordito in Italia, al Piper di Roma. Da allora, ha ottenuto un successo dopo l’altro nel nostro Paese, anche nel cinema e nei fotoromanzi. Ha partecipato a Sanremo e nel 2019 ha pubblicato Grazie Piper, accompagnato da un videoclip girato interamente nello storico locale romano, diretto dal regista Michele Vitiello.

Mal: moglie, figli e vita privata

Nel 1966, il cantante ha avuto una relazione di circa un anno con l’attrice Linda Veras. Nel 1969, ha iniziato una storia d’amore con l’attrice e fotomodella 19enne Patrizia Viotti. Dopo alcuni flirt, tra cui Dori Grezzi, l’attrice francese Pascale Petit e la tedesca Dorit Henke, dal 1974 ha avuto una relazione durata 13 anni con la cantante Marina Marfoglia. Nel 1989, durante uno spettacolo a Treviso, ha incontrato Renata, che allora aveva 18 anni: i due si sono scambiati il numero di telefono e da quel momento hanno iniziato una relazione. Dalla loro unione sono nati due figli, Kevin Paul nel 1998 e Karen Art.