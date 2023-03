Chi è Marcello Cirillo? Età, incidente, moglie, figli e biografia

Marcello Cirillo, nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, è un cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista di 64 anni.

Marcello Cirillo età, incidente

Il 16 marzo 2023, Cirillo ha dichiarato di essere stato coinvolto in un grave incidente stradale a Roma. Ha fornito un resoconto dell’incidente via Twitter.

Sono incredibilmente fortunato ad essere vivo e vorrei esprimere la mia gratitudine alle persone che alle 15 erano presenti sulla Cassia bis a Roma e mi hanno salvato dal mio veicolo dopo che era stato colpito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri e successivamente ribaltato sull’altro lato della strada.

Cirillo è fortunato ad essere uscito illeso, ma è ancora in stato di shock. Il cantante ha anche esortato i suoi seguaci ad agire. Sono stato prelevato con la forza dal mio veicolo da un gruppo di individui e gradirei che mi aiutaste a localizzarli. Credo che uno di loro si chiami Chiara.

Moglie, figli

Cirillo è sposato con Antonella e sono genitori orgogliosi di due figlie, Maria Elisa e Maria Sofia. Nel 2017 la coppia ha provato la gioia di diventare nonni per la prima volta. Marcello Cirillo ha debuttato nel mondo della musica nel 1976. Nel 1982 forma un duo con Antonio Maiello, esibendosi nei piano bar di Roma. L’anno successivo hanno avuto l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo. Negli anni ’90 iniziano la loro carriera televisiva partecipando al programma Rai “I fatti vostri” e partecipando anche a Fantastico e Quelli della Notte con Renzo Arbore. Nel 1999 il duo si separa e Cirillo inizia la sua carriera da solista.

Ha poi partecipato alla serie televisiva Mezzogiorno in Famiglia fino al 2009, quando è tornato a I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Questo programma lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Età di Don Backy

Ha mantenuto il suo impegno nell’industria teatrale, sia come regista che come interprete.

Nel 2018 partecipa a Pechino Express come concorrente e nel 2021 diventa co-conduttore di Dedicato a. Nell’estate del 2022 affianca Roberta Capua e Gianluca Semprini nella conduzione di Estate in Diretta.