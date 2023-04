Chi è Marco Ferradini? Età, moglie, figli, canzoni famose, che fine ha fatto e cosa fa oggi

Marco Ferradini è un noto cantante che ha ottenuto notevoli successi nel corso della sua carriera. Scopriamo i segreti della sua vita personale e professionale.

Marco Ferradini, cantautore italiano nato a Casasco d’Intelvi il 28 luglio 1949, ha oggi 73 anni. Le sue canzoni sono state ampiamente apprezzate dal pubblico italiano fin dagli anni Settanta. La sua carriera da solista è iniziata nel 1978 al Festival di Sanremo con il brano Quando Teresa verrà, a cui è seguito l’album omonimo.

Nel 1981 pubblica il singolo Teorema, scritto insieme a Herbert Pagani, che viene inserito nel Qdisc Schiavo senza catene, riscuotendo un notevole successo. Nel 1983 presenta Una catastrofe bionda al Festival di Sanremo e l’album omonimo diventa un successo, soprattutto grazie alla canzone Lupo solitario DJ, che ottiene un’immensa popolarità tra le radio e i DJ di tutta Italia. Nel 1985 pubblica l’album Misteri della vita, un concept album incentrato sulla musica e sulla nascita della figlia.

La carriera di Marco Ferradini

Nel corso della sua carriera, Marco Ferradini ha prestato il suo talento vocale al supporto di famose sigle di cartoni animati, come Ufo Robot e Capitan Harlock. Ha avuto il privilegio di collaborare con numerosi artisti italiani di fama, tra cui Lucio Dalla, Bruno Lauzi, Marcella Bella, Riccardo Cocciante, Pupo, Mina, Eros Ramazzotti, Ivan Graziani, Luca Barbarossa, Franco Simone, Toto Cutugno e Umberto Tozzi.

In quali attività è attualmente impegnato Marco Ferradini?

Marco Ferradini continua a esibirsi con la sua band in formato acustico ed elettrico in tutta Italia. Inoltre, è istruttore di musica nella provincia di Monza e ha partecipato a diverse trasmissioni ed eventi televisivi, come Parola Cantata, Musicultura, Premio Bindi, Premio Ciampi, Premio Lunezia e Premio Pigro 2012.

Progetti di Marco Ferradini

Nel 2012, Marco Ferradini ha avviato un progetto speciale, La mia generazione, per onorare e commemorare la vita di Herbert Pagani, con l’aiuto di diversi artisti italiani. Questo progetto comprendeva anche la produzione di uno spettacolo teatrale. Due anni dopo ha pubblicato due singoli, Due splendidi papà in duetto con Gianni Bella e Attimi, entrambi disponibili su iTunes. Nel 2019 ha pubblicato il suo 11° album in studio, L’uva e il vino, preceduto dai singoli Le parole e L’uva e il vino. Dallo stesso anno è il rappresentante ufficiale dei City Angels.