Chi è Marco Lanna presidente della Sampdoria

La Sampdoria sta vivendo una campagna acquisti difficile. Non solo ci sono stati problemi tecnici e di campo, che hanno portato i blucerchiati a lottare per la sopravvivenza nonostante una squadra di talento, ma ulteriori complicazioni hanno reso necessario un cambio di leadership.

Dopo l’arresto dell’ex presidente Max Ferrero, i blucerchiati hanno nominato Marco Lanna, ex atleta e amministratore di calcio, come nuovo capo.

Chi è Marco Lanna

Partito come commentatore sportivo, passato poi a un ruolo di dirigente calcistico al Piacenza, che gli ha fornito le competenze necessarie per comprendere lo spogliatoio da una prospettiva distinta, ora è il presidente.

Marco Lanna ha esplorato una vasta gamma di opzioni per rimanere coinvolto nello sport dopo aver raggiunto un alto livello di successo come calciatore.

Dove ha giocato Marco Lanna.

Il nuovo presidente della Sampdoria ha un rapporto di lunga data con la squadra, di cui ha vestito la maglia dal 1987 al 1993 e di nuovo nel 2002. Durante la sua permanenza nella squadra blucerchiata, ha collezionato 423 presenze e 9 gol come difensore, un risultato degno di nota.

Un passato alla Roma

Dopo l’esordio professionale con la Sampdoria, Marco Lanna ha militato nella Roma dal 1993 al 1997.

In occasione del derby vive un’avventura da dimenticare, che si ripercuote sulla sua posizione professionale in città; nel febbraio 1996, infatti, si rende responsabile di un fallo in area di rigore negli ultimi istanti della partita tra Roma e Lazio, permettendo a Beppe Signori di segnare il gol della vittoria per i biancocelesti all’84° minuto con un calcio di rigore.

Spagna e poi Italia

Lanna prosegue la sua carriera professionale in Spagna, iniziando con il Salamanca UDS e passando poi al Real Zaragoza. Alla fine è tornato in Italia, firmando con la Sampdoria per concludere la sua carriera.

Marco Lanna ha collezionato due presenze con la Nazionale italiana: Italia-Svizzera del 1992 e Italia-Scozia del 1993, entrambe partite di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 1994.

Cosa ha vinto Marco Lanna

L’attuale presidente della Sampdoria ha ottenuto diversi successi nella sua carriera di calciatore, conquistando molteplici trofei.

Competizione Squadra Stagione

Coppa Italia Sampdoria 1987/1988

Coppa Italia Sampdoria 1988/1989

Coppa delle Coppe Sampdoria 1989/1990

Scudetto Sampdoria 1990/1991

Supercoppa Italiana Sampdoria 1991

Coppa di Spagna Real Saragozza 2000/2001

È con grande onore ed emozione che assumo il ruolo di Presidente della Sampdoria. Non vedo l’ora di guidare l’organizzazione e i suoi membri nei prossimi anni.

Nell’assumere il mio nuovo ruolo di Presidente della Sampdoria, sono orgoglioso di dire che sono sempre stato un sostenitore di questo club. Ho iniziato a vestirne i colori all’età di dieci anni nel settore giovanile e ho proseguito la mia carriera di calciatore professionista vincendo scudetti e altre coppe, oltre a disputare la finale di Coppa dei Campioni. Per me la Sampdoria è il simbolo di un sogno d’infanzia realizzato e sono felice di aver raggiunto questo obiettivo.