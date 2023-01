Stefano Rastelli chi è il fidanzato di Romina Carrisi

Romina Carrisi è entusiasta del suo fidanzato, Stefano Rastelli. Ne ha parlato di recente a Verissimo con la sorella Cristel e la madre Romina Power, a cui lo ha già presentato. Romina Power ha commentato che vede la figlia felice, rilassata e più sicura di sé da quando ha trovato l’amore. Ha poi aggiunto che è difficile trovare uomini come Stefano che la ascoltino sinceramente. Romina Carrisi ha concluso dicendo che non credeva che esistessero uomini come Stefano.

Madre Romina Power ha recentemente condiviso un ricordo di un incidente che ha coinvolto suo suocero, Vittoriano Rastelli, nel 1968. Ha dichiarato: “Ha fotografato mia madre e mia nonna nella vasca da bagno, cosa che all’epoca fece scalpore, anche se eravamo del tutto innocenti”. (agg. di Silvana Palazzo)

Il rapporto di Romina Carrisi con il padre Al Bano è stato difficile.

Romina Carrisi è la figlia minore di Al Bano e Romina Power e ha un rapporto unico con i suoi genitori. È nota nel mondo dello spettacolo, in particolare per il suo ruolo di opinionista nel programma “Oggi è un altro giorno”. Romina ha un forte legame con la madre e spesso promuove le sue poesie e le sue opere teatrali. In passato, le due sono anche apparse insieme all’Isola dei Famosi.

Romina e suo padre hanno un rapporto teso, poiché lei ha ammesso pubblicamente di non sentirsi compresa da lui. Al Bano ha difeso il loro rapporto suggerendo che lei è stata la più colpita dagli eventi familiari negativi, come la scomparsa della sorella e il divorzio dei genitori, oltre alla decisione di trasferirsi in America a 18 anni. Inoltre, tra i due ci sono stati mesi di silenzio e anche qualche litigio pubblico, come riportato da “Solo Spettacolo”. Recentemente, i paparazzi di “Nuovo Tv” li hanno immortalati mentre litigavano per strada, e non è la prima volta.

Romina Carrisi nutre un profondo affetto per Stefano Rastelli.

Le voci di un coinvolgimento sentimentale di Romina Carrisi con Stefano Rastrelli, il regista di Oggi è un altro giorno, circolano da aprile. A giugno, le speculazioni sono state confermate quando i due sono stati avvistati insieme alla festa per il trentacinquesimo compleanno di Romina Junior, tenutasi in un locale di Trastevere. Un post su Instagram della serata ha rivelato una foto dei due abbracciati su una panchina, con espressioni sorridenti e un cuore rosso nella descrizione, a indicare il loro forte legame.

Al Bano e Romina hanno partecipato alla festa di giugno e si sono goduti una serata di karaoke con tutta la famiglia. Purtroppo la carriera televisiva di Romina non ha avuto lo stesso successo, visto che è stata esclusa dal programma “Ballando con le stelle”. Romina ha dichiarato a Vanity Fair di essere “delusa, ma di aver imparato ad accettare i ‘no’ con eleganza”. Il motivo dell’esclusione era dovuto alla sua partecipazione al reality show “Isola dei Famosi” del 2005.