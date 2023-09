Chi è Marco Ligabue fratello di Luciano Ligabue? Età, lavoro e figli

Marco Ligabue, il talentuoso fratello minore di Luciano Ligabue, è un cantautore e chitarrista che ha costruito una solida carriera nel mondo del rock. Scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera musicale.

Chi è Marco Ligabue?

Marco Ligabue è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 16 maggio 1970, ed è attualmente un artista di 53 anni. È il fratello minore del celebre cantautore Luciano Ligabue. Marco, come il fratello, è anch’egli un musicista di talento che ha fatto strada nel mondo della musica rock.

La Passione per la Musica

La passione di Marco e Luciano per la musica è radicata nell’infanzia, quando trascorrevano del tempo al “Tropical,” la balera gestita dai loro genitori, Rina e Giovanni. Questo luogo è fondamentale per la loro formazione musicale. Marco racconta: “Il Tropical è il motivo per cui io e Luciano siamo diventati due rocker. Era la balera che i nostri genitori, appassionati di musica, avevano aperto negli anni Settanta a Rovereto di Secchia. Venivano a suonare le orchestre di liscio. Poi cominciarono a ospitare concerti… Io e Luciano siamo cresciuti lì, in mezzo al mondo dello spettacolo.”

La Carriera Musicale di Marco Ligabue

La carriera musicale di Marco inizia quasi per gioco quando forma una band con alcuni amici, i Blouson Noir. Nel corso degli anni, suona con vari gruppi, tra cui i Little Taver & His Crazy Alligators. Nel 2001, fonda la band Rio e pubblica quattro album con loro. Nel 2012, decide di intraprendere una carriera da solista, pubblicando altri quattro album. Tra i suoi brani più noti ci sono “Ogni piccola pazzia,” “Non è mai tardi,” “Cuore onesto,” “Altalena,” “Dentro,” e “Vado a caso.” Nel 2015, la sua musica gli vale il prestigioso premio musicale-letterario Premio Lunezia.

Vita Privata: Famiglia e Instagram

Marco Ligabue è padre di due figli. La sua prima figlia, Viola, è nata dalla sua relazione precedente con Melania, una ragazza sarda. Dopo la fine di questa relazione, Marco ha trovato l’amore di nuovo con un’altra donna, madre del suo secondo figlio, Diego, nato nel 2021. Essere padre ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera musicale. Marco condivide la sua vita e la sua musica anche su Instagram, dove è seguito da quasi 70.000 utenti.

In conclusione, Marco Ligabue è un talentuoso cantautore e chitarrista che ha costruito una carriera di successo nella musica rock. La sua storia personale e professionale è un esempio di dedizione e passione per la musica, e la sua musica continua a ispirare i suoi fan.