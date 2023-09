Chi è Francesco Montanari? Età, vita privata, fidanzata e figli

Chi è Francesco Montanari?

Francesco Montanari è un affermato attore italiano, celebre per le sue interpretazioni in serie TV di grande successo come “Squadra Antimafia,” “Il Cacciatore,” e “Oggi Sposi.” Tuttavia, il personaggio che lo ha reso veramente iconico è il “Libanese” nella serie “Romanzo Criminale,” basata sulla storia della Banda della Magliana.

L’Età di Francesco Montanari

Francesco Montanari è nato il 4 ottobre 1984 a Roma, il che lo rende del segno zodiacale della Bilancia. Attualmente, ha compiuto 38 anni. Con un’altezza di 1,78 cm e un peso di circa 70 kg, Montanari possiede una fisicità slanciata e un volto dai tratti tipicamente mediterranei, che lo hanno reso perfetto per una varietà di ruoli cinematografici e televisivi.

Matrimonio e Separazione

Francesco Montanari si è sposato una sola volta nel 2016, unendosi in matrimonio con Andrea Delogu, una collega attrice e rinomata conduttrice televisiva. I due si sono conosciuti attraverso amici comuni alcuni anni prima della loro unione. Tuttavia, nel gennaio 2021, Montanari e Delogu hanno annunciato ufficialmente la loro separazione, una decisione che è stata accolta con relativa tranquillità.

L’Ex Moglie: Andrea Delogu

Andrea Delogu è un’attrice e conduttrice radiofonica e televisiva di successo, nota per le sue apparizioni in programmi come “La Vita in Diretta Estate” nel 2020 con Marcello Masi e “Ricomincio da RaiTre” con Stefano Massini. Dopo la separazione da Montanari, Andrea Delogu ha iniziato una relazione con Luigi Bruno, un noto modello.

La Fidanzata Attuale: Francesca Sorino

Nel 2021, Francesco Montanari sembra aver ritrovato la felicità sentimentale, ufficializzando la sua relazione con Francesca Sorino, una psicologa estranea al mondo dello spettacolo. La loro relazione sembra procedere bene, e non è escluso che in futuro possa esserci una proposta di matrimonio.

La Question di Figli

Fino a questo momento, Francesco Montanari non ha avuto figli, né con l’ex moglie Andrea Delogu, né con la sua attuale compagna Francesca Sorino. Non è chiaro se abbia piani futuri per diventare padre.

I Contatti Social di Francesco Montanari

Se desiderate seguire Francesco Montanari sui social media, ecco alcuni link utili: