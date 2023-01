Chi è Margherita Buy? Età, carriera, film, Nanni Moretti, marito e figli

Mara Venier è tornata ed è pronta a far scatenare l’appuntamento domenicale con Domenica In! Protagonista di oggi è l’incredibile Margherita Buy, accompagnata dai suoi colleghi, per presentare l’attesissimo film “7 donne e un mistero” diretto da Alessandro Genovesi. Da non perdere alle 14.00!

Margherita Buy è un’attrice, regista e sceneggiatrice italiana che ha ottenuto grandi successi nella sua carriera. All’età di 56 anni, ha recitato in molti film acclamati, tra cui Tre piani, ed è una fonte di ispirazione per molti.

Margherita Buy, nata a Roma il 15 gennaio 1962, è una celebre attrice la cui carriera è caratterizzata da un successo senza precedenti. Ha vinto ben 7 David di Donatello, 7 Nastri d’argento, 5 Globi d’oro e 13 Ciak d’oro, diventando la detentrice del record di vittorie ai David di Donatello e ai Nastri d’argento. Le sue eccezionali interpretazioni le hanno fatto guadagnare un posto tra le più grandi attrici italiane.

Margherita Buy, nata a Roma e cresciuta nel quartiere Coppedè, è la prima di tre sorelle dei genitori, un dirigente dell’ASL e una casalinga. Durante gli anni del liceo ha la fortuna di conoscere Andrea Camilleri, che la spinge a inseguire il suo sogno di recitare. Ha lavorato duramente e ha ottenuto un notevole successo, vero motivo di orgoglio italiano!

Margherita Buy: moglie amata, compagna devota e madre adorata dei suoi figli.

Margherita Buy e l’attore Sergio Rubini hanno avuto un’intensa storia d’amore culminata nel matrimonio nel 1990, ma la loro storia è durata solo tre anni prima di decidere di separarsi. Nel 2012, il divorzio è stato finalizzato. Dal 1996 al 2021, Margherita ha avuto una relazione appassionata con il chirurgo Renato de Angelis; la coppia ha avuto una figlia, Caterina, nel 2001.

Margherita Buy: Instagram

Con un impressionante seguito di oltre 45.000 persone su Instagram, la talentuosa @margheritabuyofficial ha conquistato il cuore di molti!