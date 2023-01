Chi è Maria Falcone la sorella di Giovanni Falcone? Età, marito e figli

Maria Falcone è un’insegnante e attivista italiana di grande ispirazione, nata a Palermo il 30 aprile 1936. È l’amata sorella del defunto magistrato Giovanni Falcone, che perse tragicamente la vita in un attentato di Cosa Nostra. La passione di Maria per la giustizia e il suo incrollabile impegno nelle sue cause continueranno a essere ricordati.

A 86 anni, Maria Falcone vive una vita di amore e gioia con l’amato marito e quattro meravigliosi figli, anche se la loro identità rimane un mistero.

Biografia

Da giovane donna appassionata, si è laureata in legge e ha continuato a insegnare diritto in diverse scuole superiori, spesso lavorando al fianco del fratello. Dopo la scomparsa di Giovanni, è diventata un’accanita sostenitrice della giustizia, testimoniando contro la mafia, guidando proteste e parlando della lotta contro il crimine organizzato.

Maria ha istituito con passione un programma annuale che assegna generosamente borse di studio a coloro che sono determinati a combattere la mafia!

Ha ardentemente creato un’istituzione dedicata a Giovanni Falcone per avvicinare tutti i giovani al mondo della mafia, per condannare con forza questo stile di vita e per commemorare con onore le vittime della criminalità organizzata.

Nel corso della sua illustre carriera, la sorella di Giovanni Falcone non è stata solo un’appassionata docente di diritto e una determinata attivista antimafia, ma anche una celebre scrittrice.

Nel corso degli anni ha pubblicato con passione romanzi come Giovanni Falcone un eroe solo (2013), Carceri, lo spazio è finito (2013), Giovanni Falcone (2017) e Giovanni Falcone. Le idee restano (2021)!