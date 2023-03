Chi è Maria Teresa Reale vincitrice di The Voice Senior 2023

Maria Teresa Reale, 61 anni, di Sora, è la vincitrice di The Voice Senior 2023 e ha collaborato con un artista di fama.

Maria Teresa Reale è stata proclamata vincitrice di The Voice Senior 2023. È nata nel 1962 a Sora, Frosinone, e attualmente ha 61 anni. All’età di 14 anni, Maria Teresa ha ricevuto una chitarra dai suoi genitori e da allora ha perseguito la sua passione per la musica. Si è poi diplomata in canto e pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Frosinone.

Fin da giovane Maria Teresa ha intrapreso una carriera musicale, cantando nei piano bar. Si è poi dedicata all’insegnamento per circa otto anni, fino alla scomparsa del suo compagno musicale di 30 anni, Gabriele. Maria Teresa e Gabriele avevano formato un duo, con Maria Teresa che cantava e Gabriele che suonava il sax. Dopo aver capito che Gabriele sarebbe stato sempre con lei, Maria Teresa decise di tornare a esibirsi e si unì al talent show di Antonella Clerici. Il suo canto incanta il pubblico.

Maria Teresa Reale è orgogliosa di essere titolare di un’accademia di canto e istruttrice presso l’Istituto Beata Maria De Mattias. Lavora anche al fianco della cantautrice Grazia di Michele a Sora. Una curiosità: ha 24 gatti, ognuno dei quali porta il nome di un cantante diverso. Nel 2023, Maria Teresa Reale ha vinto The Voice Senior con il 34,19% dei voti grazie a due performance di grande effetto. Per il primo turno della finale ha cantato Un’emozione da poco e per l’ultimo turno ha cantato Oggi sono io di Alex Britti. La sua esibizione è stata così spettacolare da diventare virale sui social media. All’annuncio della vittoria, Maria Teresa Reale ha gridato al cielo “grazie Gabriele”, rendendo omaggio al suo compagno di innumerevoli avventure.

Il gran finale di The Voice Senior 2023.

Il 3 marzo è andata in onda la finale di The Voice Senior 2023, condotta da Antonella Clerici. La competizione ha visto protagonisti artisti non più giovanissimi che hanno messo in mostra la loro passione per la musica. Durante le semifinali, i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri hanno dovuto prendere una decisione difficile, selezionando solo tre concorrenti a testa, ottenendo così dodici finalisti per la finale.

Fiorella Mannoia ha aperto la serata con un’emozionante esibizione a fianco dei finalisti, seguita da Antonella Clerici che ha dato il via al televoto. Lisa Maggio ha cantato “Se telefonando” nella versione di Nek, Stefano Borgia ha proposto la tenebrosa “Il cielo” di Renato Zero, Marco Rancati ha interpretato “The Great Pretender” di Freddie Mercury e Maria Teresa Reale ha incantato il pubblico con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa.

Ronnie Jones ha entusiasmato il pubblico con un’interpretazione di “You’re My Sunshine” di Stevie Wonder, Lisa Manosperti ha interpretato “la donna cannone” di Francesco De Gregori, Minnie Minoprio ha emozionato il pubblico con “Sex Bomb” di Tom Jones, Claudio Morosi ha cantato e suonato “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, Mario Aiudi, veterano del settore, ha presentato “I’ve Got You Under My Skin” di Frank Sinatra, e Paolo Piluso ha serenato il pubblico con la sua chitarra suonando “Il nastro rosa” di Lucio Battisti.

Alex Sure ha spaccato il palco con “Saturday Night’s Alright” di Elton John, mentre Aida Cooper ha elettrizzato il pubblico con “E non finisce mica il cielo” di Mia Martini. Dopo che i dodici finalisti di The Voice Senior hanno completato le loro esibizioni, si è chiuso il televoto. I primi quattro classificati sono stati Alex Sure, Lisa Manosperti, Paolo Piluso e Maria Teresa Reale, che alla fine è risultata vincitrice della terza edizione di The Voice Senior, segnando la sua prima vittoria in assoluto.