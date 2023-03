Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco chi sono i figli di Giancarlo Giannini?

Giancarlo Giannini ha avuto quattro figli, Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco, da due unioni separate; purtroppo il primogenito dell’attore è morto all’età di 20 anni.

Giancarlo Giannini, attore, ha avuto quattro figli dalle due mogli, Livia Giampalmo ed Eurilla del Bono. I quattro ragazzi, Lorenzo, Adriano, Emanuele e Francesco, sono ora ridotti a tre, poiché Lorenzo è morto a causa di un aneurisma.

Lorenzo Giannini

Nel 1987, il figlio maggiore di Giancarlo Giannini e della sua ex moglie Livia Giampalmo, Lorenzo, è tragicamente scomparso a causa di un aneurisma all’età di 20 anni. In un’intervista a Io Donna, l’attore ha riflettuto sull’evento e ha dichiarato: “La scomparsa di un figlio porta spesso le persone a interrogarsi sull’esistenza di Dio. Di fronte a una simile tragedia, ci si può chiedere: “Perché lui e non io?” Stavo girando a Milano quando ho ricevuto la notizia e sono subito volato in ospedale per stare accanto alla madre e al fratello. Nonostante il mio dolore, ho cercato di consolarli dicendo: “Guardate, sta meglio di noi”. La morte di un figlio può avere un effetto profondo sulla vita, perché spesso ci si sente cambiati e si affronta il mondo con una nuova ferocia. Tuttavia, con la fede, è possibile andare avanti e accettare la realtà della vita”.

Adriano Giannini

Adriano Giannini è nato il 10 maggio 1971 a Roma ed è del segno del Toro. Il suo secondogenito è l’unico ad aver intrapreso la carriera di attore, debuttando al cinema nel 2001 con Alla rivoluzione sulla due cavalli. L’anno successivo, Madonna lo ha scritturato in Travolti dal destino, remake di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto di Lina Wertmüller, dove ha ripreso il ruolo originariamente interpretato dal padre nel film del 1974.

Adriano Giannini è un noto doppiatore, soprattutto per la sua interpretazione del Joker di Heath Ledger ne Il cavaliere oscuro. Lui e Gaia Trussardi hanno una relazione dal 2017 e si sono sposati il 5 agosto 2019 nella villa della famiglia Trussardi a Marciana Marina, all’Isola d’Elba. Alla cerimonia, svoltasi nella massima riservatezza, hanno partecipato, tra gli altri, la sorella Beatrice e la madre Maria Luisa, oltre a Giancarlo Giannini.

Emanuele Giannini

Emanuele Giannini è il primo figlio nato dall’unione tra Giancarlo Giannini e l’attrice Eurilla del Bono, sposati nel 1983. Il terzo figlio di Giancarlo non ama particolarmente le luci della ribalta, per questo non si conoscono molte informazioni su di lui. Lavora nel mondo dello spettacolo, ma come musicista ha scelto un percorso professionale diverso da quello dei genitori. Per un periodo della sua vita ha vissuto a Berlino.

Francesco Giannini

Il secondogenito di Giancarlo Giannini ed Eurilla del Bono, Francesco Giannini, ha chiesto ai genitori di tenerlo lontano dalle luci della ribalta del mondo dello spettacolo, cosa che i genitori hanno fatto. Di conseguenza, le informazioni su di lui sono minime, in quanto non partecipa a eventi pubblici o a opportunità fotografiche. Nonostante ciò, il gene dello spettacolo scorre nelle sue vene; come il fratello maggiore Emanuele, Francesco è un musicista.