Chi è Alberto Cotta Ramusino padre di Tananai?

Il padre di Tananai, Alberto Cotta Ramusino, viene spesso scambiato per il nipote di Gianni Morandi.

I fan sono curiosi di sapere chi è Tananai, il cantante italiano che ha recentemente raggiunto la fama nell’industria musicale. Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, ha iniziato la sua carriera come produttore prima di diventare cantante e debuttare a Sanremo Giovani con il brano Esagerata.

Sono seguiti anni di successi, a partire dall’ultimo posto di Tananai a Sanremo 2022 con il brano Sess0 Occasioni, che lo ha proiettato verso la fama virale e il successo in streaming. L’interesse per Tananai non è solo legato alla sua musica, ma anche alla sua vita personale, in particolare alle origini della sua famiglia, dato il cognome Cotta Ramusino, che fa pensare a un lignaggio nobile. Sorprendentemente, dopo tutti questi anni di carriera e di successi come Tango e Abissale, le informazioni e le notizie più basilari sull’artista rimangono top secret, dato che non ha mai parlato dei suoi genitori in nessuna intervista.

L’identità dei genitori di Tananai è in gran parte sconosciuta. La madre di Alberto Cotta Ramusino è confermata essere italiana, di Milano, e il cantante degli Abissale è cresciuto a Cologno Monzese. Per quanto riguarda il padre, si ipotizza che sia originario di Capo Verde, un arcipelago dell’Oceano Atlantico, ma la notizia non è ancora stata confermata. Inoltre, non ci sono informazioni sulla professione dei genitori di Tananai.

Tango ha sempre espresso il suo apprezzamento per il sostegno della sua famiglia, sottolineando che i suoi genitori hanno avuto fiducia nelle sue decisioni, nonostante la loro comprensibile apprensione per la natura imprevedibile di una carriera musicale. Anche la fidanzata Sara Marino, architetto milanese, è stata una fonte di incoraggiamento per il cantante, con cui ha una relazione da un paio d’anni. Entrambe le parti preferiscono tenere la loro vita privata lontana dagli occhi del pubblico.

Tananai nipote di Gianni Morandi

A seguito di alcune esibizioni al Festival di Sanremo, è iniziata a circolare l’ipotesi che Gianni Morandi fosse il nonno di Tananai, rendendolo così suo nipote, in quanto figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci. Ma la verità è stata finalmente svelata! In una recente intervista, il cantante milanese ha commentato con umorismo questa falsa notizia: non è nipote di Gianni Morandi e non è suo nonno, anche se gli sarebbe piaciuto avere un parente vivace come il cantante di “Fatti mandare dalla mamma”.

C’è un legame tra Tananai e Morandi. Paolo Antonacci, classe 1995, è uno degli autori della canzone “Tango” che Tananai ha presentato a Sanremo 2023. Paolo è figlio del celebre Biagio Antonacci e di Marianna Morandi, figlia di Gianni. Così, il nipote di Gianni è Paolo, che ha ereditato l’amore per la musica sia dal padre che dal nonno. Ha già scritto canzoni per Annalisa, Nek, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Fedez e molti altri artisti.