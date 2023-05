Chi è Maria Teresa Ruta? Età, marito, figli, carriera e compagno - Controcopertina

Maria Teresa Ruta: Una Vita di Successi e Emozioni nel Mondo dello Spettacolo

Se c’è una conduttrice e showgirl televisiva che ha saputo conquistare il cuore di migliaia di persone, quella è Maria Teresa Ruta. La sua indiscutibile bravura sul piccolo schermo è solo uno degli elementi che l’hanno resa così ammirata e seguita da un vasto pubblico. Il suo sorriso contagioso è diventato un marchio di fabbrica, un simbolo di affetto e simpatia per tutti i suoi fan.

In questo articolo, esploreremo la vita e la carriera di Maria Teresa Ruta, scoprendo dettagli intriganti sulla sua età, il suo matrimonio, i figli, la carriera professionale, la vita privata e la sua partecipazione al popolare reality show “Grande Fratello Vip”.

Chi è Maria Teresa Ruta?

Maria Teresa Ruta è nata a Torino nel 1960. I primi passi della sua carriera li ha mossi nel mondo della moda, ma è il mondo dello spettacolo che ha visto sbocciare il suo talento. Nel 1976, ha vinto il prestigioso concorso Miss Muretto di Alassio, un traguardo che le ha aperto le porte verso il successo. Si è trasferita a Roma, dove ha partecipato a numerosi provini.

Il suo debutto come attrice è avvenuto nel 1978, sul palcoscenico del teatro della sua città natale. Successivamente, ha intrapreso una carriera di successo come fotomodella, diventando una delle soubrette più famose e amate della televisione negli anni ’80.

Tra i suoi incarichi più significativi, si annovera la conduzione di programmi come “La domenica sportiva” (1986-1991) e “Il processo del Lunedì” (1991), nonché la conduzione de “Lo zecchino d’oro”. Negli anni ’90, ha gradualmente abbandonato la carriera di giornalista sportiva per dedicarsi maggiormente ai programmi di intrattenimento, come “Giochi senza frontiere” e “Questa pazza pazza neve”.

Nel corso degli anni, Maria Teresa Ruta ha affiancato il suo impegno in televisione ad altre attività, come la conduzione di programmi per ragazzi, televendite e apparizioni come opinionista in diverse trasmissioni televisive.

Dal Duemila ad Oggi

Nel corso degli anni 2000, Maria Teresa Ruta ha continuato a lasciare il segno nel panorama televisivo italiano. Ha condotto l’ultima edizione del popolare quiz show “Ok, il prezzo è giusto!” su Rete 4 (2000-2001) e il programma per ragazzi “Bravo Bravissimo club” su Rete 4 (2001-2002).

Successivamente, è tornata in Rai come inviata per il programma domenicale di Rai 2 “Quelli che… il calcio” e ha condotto il talk-show pomeridiano “Estate sul 2” su Rai 2 (2004). Ha anche partecipato come concorrente alla prima edizione del reality show “L ‘isola dei famosi’ su Rai 2 nel 2004, guadagnandosi una grande visibilità. Negli anni successivi, Maria Teresa Ruta ha continuato a fare apparizioni televisive in diverse trasmissioni, dimostrando la sua versatilità e il suo talento.

Vita Privata

Oltre alla sua carriera professionale di successo, Maria Teresa Ruta ha avuto una vita privata ricca di avventure e emozioni. Nel 1987, ha sposato il giornalista sportivo e conduttore Amedeo Goria, dal quale ha avuto due figli: Guendalina nel 1988 e Gianamedeo nel 1992. Tuttavia, nel corso del tempo, la coppia ha deciso di separarsi, divorziando ufficialmente nel 2004.

Nel 2006, Maria Teresa Ruta ha trovato l’amore accanto al fisioterapista Roberto Zappulla, con cui si è sposata nel 2015. Questo matrimonio ha portato nuova felicità nella sua vita, dimostrando che l’amore può sbocciare anche dopo momenti difficili.

Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip

L’esperienza di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip è stata senza dubbio il momento clou della sua carriera televisiva. Durante questa edizione del reality show di Canale 5, Maria Teresa è stata protagonista indiscussa. Tuttavia, non è stata sempre compresa dai suoi compagni di avventura, che spesso l’hanno attaccata.

Ma è stato soprattutto il suo rapporto con l’ex marito e con la figlia Guenda a farla finire al centro dell’attenzione. Guenda ha accusato Maria Teresa di aver trascurato la felicità dei figli per inseguire la propria. Nonostante momenti concitati e intensi, madre e figlia hanno sempre sottolineato il loro legame profondo.

Maria Teresa Ruta ha sempre difeso la figlia da ogni attacco, anche quando provenivano dall’ex marito, che ha fatto alcune dichiarazioni poco lusinghiere su Guenda.

Il suo sorriso contagioso, all’inizio visto come una maschera per nascondere il suo vero carattere, è diventato un punto di riferimento per i suoi compagni di viaggio. Nonostante sia stata spesso nominata per l’eliminazione, il pubblico le ha dimostrato costantemente il suo affetto, salvandola ogni volta. Questo dimostra che il suo carisma e la sua autenticità hanno conquistato il cuore degli spettatori, anche di fronte a concorrenti più giovani che potrebbero avere il favore del pubblico più giovane del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In conclusione, Maria Teresa Ruta è molto più di una semplice conduttrice e showgirl televisiva. È un’artista poliedrica, una donna di successo che ha saputo affrontare le sfide della vita con forza e determinazione. La sua carriera e la sua vita privata sono intrise di emozioni e avventure, che l’hanno resa un’icona del mondo dello spettacolo italiano. Il suo sorriso contagioso e il suo carisma hanno conquistato il pubblico,