Chi è Marina Massironi? Età, Lol, marito, figli, carriere e vita privata

È il programma più folle della TV e Marina Massironi – attrice adorata fin dai tempi del sodalizio con Aldo, Giovanni e Giacomo e di ritorno dalla tournee teatrale di successo Il marito invisibile – vi si è immersa senza tentennamenti. La comica brilla nel cast della terza edizione di Lol – Chi ride è fuori, le cui sei puntate sono disponibili su Prime Video.

La contattiamo telefonicamente a casa, nella campagna romagnola, dove vive con il marito riminese, Paolo Cananzi. In sottofondo si percepiscono cinguettii. Conduce una vita bucolica. «Apprezzo molto la quiete e la qualità della vita qui è elevata.

Ho due cani e un bel giardino, ho tentato anche di coltivare l’orto, ma era arduo: c’è un’ottima fattoria qui vicino per acquistare frutta e verdura. Quando mi manca la città mi reco a Bologna o a Milano da mia madre».

Ha accettato prontamente di fare Lol?«Sì, spinta dall’entusiasmo, perché nelle precedenti edizioni sentivo le persone parlarne con gioia: Lol dona un soffio di leggerezza e ciò ha risvegliato la buffona che è in me».

Il suo primo palcoscenico? «La fermata dell’autobus, alle medie, quando divertivo i miei compagni con imitazioni e scherzi per ingannare l’attesa. Sono stata anche temeraria». Perché? «Se uno ci riflette troppo, Lol non lo fa perché ti mette alla prova.

Era sconcertante che gli altri non rispondessero alle mie battute. Nemmeno un sorriso, di cortesia, ne rimanevo male». È vero quanto si dice sui comici, che sono spesso imbronciati? «Io sono lunatica, ho momenti di profonda malinconia, ma li evito per non crogiolarmi; ho imparato a ridere da mio papà, che non c’è più da cinque anni». Com’era? «Raccontava sempre molte battute. Pur essendo noi una famiglia modesta – lui era operaio con la passione per la falegnameria – magari avevamo problemi economici, ma il buonumore non mancava mai».

E sua mamma? «A 85 anni ama ancora farsi scherzare». L’autoironia aiuta a vivere meglio? «La risata ti connette con gli altri. La vita ci impone passaggi ardui, prendere in giro i propri difetti fa bene. Io sto imparando: prima riuscivo solo entrando nei miei personaggi, ora riesco ad applicarlo anche nella vita».

Quest’anno compirà 60 anni: invecchiare rende più consapevoli? «Sì, perché devi imparare ad accettare i cambiamenti. Non faccio mai bilanci, cerco di guardare sempre avanti, ma posso dire che sono felice di come sto: faccio un lavoro che mi piace e mi appassiona, sono grata a tante persone». Chi vorrebbe ringraziare? «Il mio corpo che lotta per stare bene, il mio allenatore, i miei maestri, i colleghi, le persone che mi vogliono bene, quelle che mi aiutano in buona fede e l’estetista».

L’estetista? «Certo, per una donna è essenziale: con lei affronti aspetti molto intimi, diventa una confidente». Far ridere per una donna è più difficile? «È più complicato farsi strada. Il mio vantaggio è stato di non iniziare da sola, ma con un gruppo di uomini: prima in duo con Giacomo (Poretti, suo marito dal 1986 al 1990, ndr) e poi con il trio fino a qualche anno fa. Infine ho proseguito da sola. È importante come ti poni».

Cioè? «Una donna può essere sempre molto divertente se sa andare oltre lo stereotipo della bella, perfetta, seducente, dell’oggetto sessuale. Una volta che facevo Natolia in tv (personaggio femminile dei Bulgari, con Aldo, Giovanni e Giacomo, ndr) volevano che mostrassi le gambe, mi sono opposta, ho indossato un lungo gonnone. Noi donne abbiamo tante armi, seduzione, simpatia, cervello, e vanno usate tutte. Siamo forze complete, come si vede ormai a ogni livello della società». I ricordi più belli? «Quelli degli inizi, quando la comicità era praticata ovunque e con il trio ci esibivamo nei luoghi più impensati, dai bar alle pizzerie, comprese le discoteche dove s’interrompeva la musica di colpo e la gente doveva sorbirsi la punizione del cabaret».