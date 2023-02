Chi è Massimo Troisi? I Saraceni, moglie, figli, biografia, causa morte

Massimo Troisi: la vita e le opere di un grande attore italiano

Massimo Troisi è stato uno dei più amati e apprezzati attori, comici, registi e sceneggiatori italiani. Nato a San Giorgio a Cremano, vicino a Napoli, il 19 febbraio 1953, ha esordito nel mondo dello spettacolo come cabarettista, formando il gruppo “I Saraceni” con Lello Arena e Enzo Decaro.

La sua carriera cinematografica è iniziata nel 1977 con il film “Ricomincio da tre”, da lui scritto, diretto e interpretato. Da allora ha realizzato numerosi successi, tra cui “Scusate il ritardo”, “Non ci resta che piangere” (in coppia con Roberto Benigni), “Le vie del Signore sono finite”, “Pensavo fosse amore invece era un calesse” e “Il postino”, quest’ultimo candidato a cinque premi Oscar.

Massimo Troisi era affetto da una grave malformazione cardiaca congenita, che lo costringeva a vivere con una valvola artificiale. Nonostante le sue precarie condizioni di salute, ha sempre portato avanti la sua passione per il cinema, sacrificando spesso il suo riposo e la sua cura. Il 4 giugno 1994 è morto a Roma, poche ore dopo aver terminato le riprese de “Il postino”, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama artistico italiano.

Massimo Troisi è stato un artista geniale e sensibile, capace di raccontare con ironia e poesia la realtà quotidiana del Sud Italia e i sentimenti umani più profondi. Il suo stile unico e originale lo ha reso uno dei maggiori esponenti della commedia all’italiana, ammirato da pubblico e critica. La sua eredità culturale è ancora oggi viva e attuale, grazie alle sue opere immortali che continuano a emozionare le nuove generazioni.

