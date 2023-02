Oroscopo Paolo Fox domani 17 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Ariete

Ti sentirai spinto a rischiare, ad osare con progetti o altre cose che fino ad ora non ti eri avvicinato per prudenza. Ma sebbene quest’anno vi proteggano ottimi influssi planetari, dovete però stare attenti perché oggi Saturno sarà molto potente e le cose potrebbero non andare bene per voi.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Toro

Le questioni di cuore continueranno a causarti preoccupazioni o, se del caso, sarai tu a doverti preoccupare per uno dei tuoi cari. Questo non è il momento per essere felici o ricevere grandi espressioni di affetto, ma piuttosto per dare ed essere consapevoli di coloro che ami di più. Rischio di tradimento.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Gemelli

Fortuna o cambiamenti favorevoli nel campo professionale. Troverai sostegno e protezione dove fino ad ora hai trovato solo sospetto o indifferenza. Una svolta favorevole dei pianeti ti darà l’opportunità di raggiungere il successo o risolvere problemi o blocchi che hanno ostacolato il tuo cammino.

Oroscopo Paolo Fox 17 febbraio Cancro

Saturno regna nel cielo in questi giorni e questo ti farà bene perché ti costringerà a prendere coscienza della realtà, ad avere i piedi per terra e a preoccuparti delle cose del presente, anche se questo non significa che dovresti dare i tuoi sogni e la tua vita interiore. La strada non sarà facile, ma finirà per portarti al successo.