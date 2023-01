Chi è Mattia Lucarelli figlio di Cristiano Lucarelli?

Mattia Lucarelli è nato il 17 luglio 1999 a Livorno. È il figlio dell’ex calciatore e attuale allenatore Cristiano Lucarelli.

Mattia Lucarelli, 23 anni, è un difensore o centrocampista di sinistra. Ha maturato esperienze in diverse squadre, tra cui Ternana, Pro Sesto, Pro Sorgenti, Lucchese, Sancataldese, Gavorrano e Viareggio, e attualmente è in forza al Livorno.

Cristiano Lucarelli

Cristiano Lucarelli, padre dello speaker, è stato un’icona della squadra livornese come giocatore. Nel 2004, Lucarelli e il suo avvocato, Carlo Pallavicino, scrissero il libro “Tieni il Miliardo”, in cui Lucarelli esprime il suo attaccamento alla squadra della sua città natale, il Livorno, e racconta la sua scelta di trasferirsi lì, anche se questo significava una diminuzione dello stipendio e un abbassamento di categoria. È quanto accadde nell’estate del 2003, quando il giocatore lasciò il Torino – squadra che nel 2002-03 militava in massima serie, ma che fu retrocessa in serie B – per trasferirsi nella sua città natale, l’amaranto.

Ha iniziato la sua carriera di allenatore al Parma per poi passare ai ruoli dirigenziali di Perugia, Pistoiese, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana.