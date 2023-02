Chi è Maurizio Costanzo? Età, cause morte, malattia, patrimonio, figli, Maria De Filippi

Maurizio Costanzo è morto. La notizia è giunta poco fa. Aveva 84 anni e in queste ore stanno arrivando moltissimi messaggi di cordoglio.

Costanzo, nato a Roma nel 1938, era sposato con Maria De Filippi dal 1995. È stato anche conduttore di numerosi programmi radiofonici e televisivi, oltre che di diversi spettacoli teatrali. È stato uno dei conduttori e giornalisti più amati e apprezzati dal grande pubblico italiano. I suoi programmi e progetti televisivi hanno lasciato subito il segno, conquistando il cuore e la mente di migliaia di telespettatori.

La sua scomparsa ha colpito profondamente l’intera nazione italiana, che partecipa al dolore della moglie e dei figli.

Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore televisivo e autore italiano. Nato a Roma nel 1938, ha iniziato la sua carriera di giornalista nel 1956. Negli anni ’60 diventa conduttore televisivo e inizia a lavorare per la RAI, l’emittente pubblica italiana. Negli anni Settanta scrive e presenta diversi programmi popolari, tra cui “Domenica In” e “Portobello”. Negli anni ’80 scrive e presenta il “Costanzo Show”, uno dei programmi più popolari della televisione italiana. Negli anni ’90 ha scritto e presentato il “Maurizio Costanzo Show”, anch’esso uno dei programmi più popolari della televisione italiana. Negli ultimi anni ha scritto e presentato il programma “I Costanzo”, un popolare talk show della televisione italiana.

Il percorso di Costanzo verso la professione di giornalista inizia nel 1938, quando nasce a Roma. Diplomatosi al liceo, decide di rinunciare all’università per intraprendere la carriera giornalistica. Inizia a lavorare per diversi giornali e, a 18 anni, scrive per il quotidiano romano Paese Sera. Nel 1960 diventa caporedattore del settimanale Grazia e, contemporaneamente, autore di alcuni programmi radiofonici.

Maurizio Costanzo è un popolare personaggio televisivo italiano, grazie al suo programma di lunga durata Maurizio Costanzo Show. Nel corso degli anni ha intervistato numerosi personaggi dello spettacolo, rendendo il suo programma uno dei più attivi nel mondo della televisione italiana. Costanzo ha anche fondato una società di produzione, la Fortuna Audiovisuals.

Era un uomo molto facoltoso, in quanto riceveva proventi da tutte le sue attività lavorative. Fu autore televisivo, produttore, scrittore e giornalista.

La sua vita privata

Maurizio Costanzo ha sposato nel 1963 Lori Sammartino, una fotoreporter di 14 anni più grande di lui. Il loro matrimonio, però, finì e lui incontrò in seguito la giornalista Flaminia Morandi. I due decisero di sposarsi con una cerimonia tenutasi in municipio. Il loro fu un amore importantissimo, da cui nacquero i due figli Saverio e Camilla. Tuttavia, la coppia decise di separarsi e, dopo la rottura, Maurizio si legò sentimentalmente all’attrice Simona Izzo. La loro relazione è durata 3 anni, ma anch’essa è giunta al termine.

La successiva tappa della sua vita è stata il matrimonio con la conduttrice Marta Flavi: il loro è stato un amore che si è però definitivamente interrotto e che ha portato entrambi a prendere due strade diverse. Infine, nella vita di Maurizio Costanzo arriva Maria De Filippi: i due si incontrano durante una conferenza ed è subito amore a prima vista. Nel 1990 vanno a vivere insieme e, nel 1995, si sposano in Comune a Roma davanti al sindaco Francesco Rutelli. La coppia ha adottato il figlio Gabriele.

Malattia e morte

Maurizio Costanzo è morto all’età di 84 anni. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, al giornalista era stato diagnosticato il diabete. Tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali sulla causa della sua morte, così come non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. A dare la notizia è stato il suo ufficio stampa.