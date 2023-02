Chi è Monica Comegna? Età, causa morte, figlia e compagno

Monica Carmen Comegna, l’amata attrice 43enne, è tragicamente scomparsa giovedì 2 febbraio a Casoli. La figlia Nina e il compagno Enrico, affranti dal dolore, sono rimasti a piangere la sua scomparsa. L’attrice ha avuto una brillante carriera, avendo recitato in numerosi film e serie televisive della Rai. La sua morte è un colpo devastante per il mondo dello spettacolo.

Monica Carmen Comegna, amatissima attrice 43enne di Casoli, è tragicamente scomparsa ieri mattina, giovedì 2 febbraio 2023. Era stata ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano dopo essersi sentita male durante il viaggio in treno verso casa e, nonostante gli instancabili sforzi dei medici, la febbre era troppo alta per essere contenuta.

La sua vibrante vita è stata stroncata, lasciando l’amata figlia Nina, il compagno Enrico, i devoti genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro. L’intera città di Casoli e il cinema italiano sono stati profondamente colpiti da questo doloroso dramma e i funerali si terranno oggi pomeriggio, venerdì 3 febbraio.

Monica Carmen Comegna è stata una donna che ha tenuto la sua vita privata lontana dagli occhi del pubblico, stando lontana dai pettegolezzi e non impegnandosi sui social media. Ha debuttato tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 ed è tragicamente scomparsa all’età di 43 anni. Ha recitato nel film Terra Rossa di Giorgio Molteni nel ruolo di Cicca, poi ha lavorato con Rupert Everett, Elle Macpherson e Naike Ravelli per South Kensington di Carlo Vanzina. Nel 2003 ha recitato in Una famiglia per caso, andato in onda su Rai Uno, e in L’altra donna con Alessio Boni e Anita Caprioli. Ha partecipato anche alla serie televisiva Stiamo bene insieme nel ruolo di Rocchina. Emanuele Garzarella, amico e collega dell’attrice, le ha reso omaggio su Facebook: “Addio Monica, ricordo quando hai debuttato con la fiction su Rai Uno dove nella prima puntata parlavi di una ragazza di provincia di paese catapultata nella Roma capitale. Allora lavoravo a Cometa. Ne parlavamo tra i giovani. Non ti dimenticheremo mai. Ema”. I nostri cuori sono addolorati per la perdita di un’attrice così talentuosa, e le saremo sempre grati per il suo contributo all’industria.