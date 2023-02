Chi è Morena Rosini? Età, lavoro, marito, figli Festival di Sanremo e The Voice Senior

Morena Rosini è una musicista di talento che è tornata sulla scena musicale partecipando a The Voice Senior. È sicura di impressionare i giudici e il pubblico con le sue capacità.

The Voice Senior: generale

Non perdetevi la nuova puntata di The Voice Senior, con Antonella Clerici. Il nuovo format è entusiasmante e ricco di potenzialità. I veri protagonisti sono persone comuni che hanno superato i 60 anni e desiderano realizzare un grande sogno. Questa puntata è molto importante e non solo per i concorrenti, ma anche per i coach.

La prima fase del concorso, le Blind Auditions, si concluderà questa sera. Come sappiamo, in questa fase i concorrenti salgono sul palco e si esibiscono davanti al pubblico, ma i coach sono girati di spalle e non possono vedere chi si esibisce. Decideranno di girarsi solo in base a ciò che sentono. Se premono il pulsante rosso e girano il viso verso il concorrente, significa che vogliono dargli una possibilità. Se più di un coach si gira, sarà il concorrente a decidere a quale squadra unirsi.

Sono rimasti solo pochi posti vacanti e la concorrenza è agguerrita. Se volete passare alla fase successiva, dovrete dimostrare di essere il migliore tra i migliori.

Quali saranno i prossimi passi?

Le Blind Auditions sono la parte più importante della competizione, perché è qui che i concorrenti devono dimostrare tutte le loro capacità. Infatti, è solo attraverso le Blind Auditions che si potranno formare le squadre. Ogni coach ha a disposizione 12 posti e finora ne sono rimasti pochi. Una volta terminata questa prima parte, si passerà a quella successiva, ovvero la Cut, in cui i giudici dovranno elaborare nuove strategie per portare le loro squadre il più avanti possibile.

Scopriremo solo seguendo le puntate chi arriverà in finale e chi sarà il vincitore di questa edizione.

Il gruppo di Morena Rosini ha avuto molto successo quando era più giovane, arrivando persino al Festival di Sanremo. Con il tempo, però, il loro successo è diminuito.

Oggi ha deciso che è arrivato il momento di rimettersi in gioco a The Voice Senior. Dopo la sua potente esibizione, i due giudici ancora liberi, Loredana Bertè e Ricchi e Poveri, hanno fatto dietrofront. Ha scelto di entrare a far parte del team de I Ricchi e Poveri, che sicuramente la aiuteranno a continuare il suo successo nello show.