Chi è Myriam Catania prima moglie di Luca Argentero

Sapete chi è la prima moglie del noto attore? È molto famosa e bella.

Luca Argentero è un attore considerato un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo e del cinema. Ha avuto una carriera di successo, recitando in fiction e film come Doc-In Your Hands, Io, Leonardo, Poli Opposti e Diverso Da chi, tra gli altri. Oggi ha una relazione con Cristina Marino, ma sapete chi è stata la sua prima moglie?

Il successo di Luca Argentero oggi è straordinario, ma tutto è iniziato con la cugina Alessia Ventura. All’epoca, la Ventura era una letterina del programma Passaparola. Fu lei a proporlo per i casting dell’edizione 2003 del Grande Fratello. Argentero fu subito inserito nel programma e ottenne un grande successo, anche se non vinse quell’edizione. A trionfare fu invece Floriana Secondi.

Luca Argentero è un attore di grande esperienza che ha avuto successo sia in televisione che al cinema. Attualmente ha una relazione con Cristina Marino, con la quale ha due figli. I due hanno parlato apertamente del loro forte e appassionato amore reciproco in alcune interviste. Questo non è comunque il primo matrimonio di Luca Argentero. Sapete con chi è stato legato prima di Cristina?

Come si chiamava la prima moglie di Luca Argentero?

Luca Argentero è uno dei sex symbol italiani ed è noto per aver conquistato le donne che gli piacciono. Prima della sua attuale compagna, l’attore è stato legato a Myriam Catania, una donna molto nota nel mondo dello spettacolo.

Nata nel 1979, è un’eccellente attrice e doppiatrice. Discende da una famiglia di doppiatori, tra cui Rossella Izzo e suo nonno, Renato Izzo. Ha doppiato diverse attrici, come Jessica Alba in Le avventure di Flipper, Sin City e Dark Angel, Keira Knightley in Pirati dei Caraibi e Orgoglio e pregiudizio, Reese Witherspoon in Twilight.

Myriam Catania e Luca Argentero sono stati insieme dal 2005 al 2016, sposandosi nel 2010. Tra loro c’è sempre stata una grande intesa, soprattutto sessuale, come ha dichiarato la stessa attrice in un’intervista.

Oggi ha confessato qualcosa di più sul loro rapporto dopo il divorzio. “Non siamo rimasti amici perché è difficile farlo dopo una storia così lunga in cui l’amore è stato grande. Gli voglio bene e voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno. Luca è stato un grande compagno e parlerò sempre bene di lui”.