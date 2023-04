Chi è Natasha Stefanenko? Età, peso, altezza, figli, marito, nazionalità e dove vive

Natasha Stefanenko è un’ex modella russa che da allora è diventata cittadina italiana e ha ottenuto un grande successo nel mondo dello spettacolo italiano. Approfondiamo la sua vita personale e professionale.

Natasha Stefanenko è nata il 18 aprile 1969, quindi ha 54 anni. Non sono disponibili misure esatte del suo peso e della sua altezza. Successivamente si è trasferita in Italia, dove ha risieduto principalmente. Attualmente non si conosce l’esatta ubicazione della sua residenza.

Carriera

Natasha Stefanenko ha iniziato la sua carriera professionale come modella, ma ha guadagnato fama grazie ai suoi molteplici ruoli in televisione. Il suo primo successo è stato il programma La grande sfida, in cui ha dimostrato un notevole carisma e fascino.

Da allora, la Stefanenko ha fatto numerose apparizioni in televisione, sia come ospite che come protagonista. Tra i suoi ruoli più noti si ricordano quelli in Festivalbar, Target, Taratata, Per tutta la vita…?, Convenscion, Nebbie e delitti, 7 vite e Distretto di polizia 9. La sua partecipazione al reality show Pechino Express 2022, al fianco della figlia Sasha, è stata un grande successo e ha permesso al pubblico di riscoprire il suo carattere allegro e simpatico.

Vita personale

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati nel 2013. Luca è un ex modello marchigiano, laureato in legge e proprietario di un’azienda di calzature. Insieme sono genitori orgogliosi di Sasha, nata nel 2000.

Natasha Stefanenko è una figura rinomata nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo un lungo periodo in televisione, ora si sta concentrando maggiormente sullo spazio online, anche se non ha escluso la possibilità di apparire in un programma televisivo se le viene chiesto. Nonostante la sua fama, Natasha è sempre stata molto discreta sulla sua vita privata; tuttavia, si sa che è sposata con Luca Sabbioni e ha una figlia di nome Sasha.