Chi è Neri Marcorè? Età, dove vive, moglie, figli e film

Chi è Neri Marcorè, l’interprete italiano che ha esordito nel panorama dello spettacolo in tenera età?

Neri Marcorè: biografia, anni, luogo di residenza e filmografia

Neri Marcorè è nato il 31 luglio 1966 a Porto Sant’Elpidio, una cittadina nella provincia di Fermo, ha 55 anni ed è alto 188 centimetri. Sin dai suoi 12 anni, ha iniziato a partecipare a spettacoli itineranti e televisivi, affidati al presentatore radiofonico e intrattenitore Giancarlo Guardabassi. Nel 1998, ha partecipato e trionfato nel programma La Corrida, presentato da Corrado.

Nel corso della sua carriera, Marcorè si è affermato come attore, comico, imitatore e presentatore sia in radio che in televisione. Tra le sue imitazioni più famose, ricordiamo quelle di Alberto Angela, Maurizio Gasparri e dell’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

L’artista ha preso parte a numerosi film cinematografici, ha recitato in molte serie televisive e ha collaborato con diversi programmi TV. Ha anche calcato le scene teatrali ed è stato doppiatore di personaggi di serie televisive e cartoni animati.

Dal 25 febbraio 2022, ha debuttato su RaiPlay Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio, con Neri Marcorè e Carlotta Natoli come protagonisti.

Vita personale, consorte e prole dell’interprete e conduttore italiano

Per quanto concerne la sua sfera personale, Neri Marcorè ha sposato nel 1995 la sua compagna di lunga data, Selene Marcorè. La coppia, estremamente solida e complice, ha avuto tre figli: nel 1999 sono nati i gemelli Nicola e Marianna, mentre nel 2002 è nato Elia.

Riguardo ai social media, l’attore non è molto attivo su piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter. L’account ufficiale Instagram viene impiegato principalmente per promuovere i suoi progetti professionali. Tuttavia, in rete gli ammiratori hanno creato diverse fanpage dedicate all’artista.