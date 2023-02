Chi è Olly? Età, vero nome, fidanzata, canzone “Polvere” e Sanremo 2023

Nome e cognome: Federico Olivieri Nome d’arte: Olly Età: 21 anni Data di nascita: 5 maggio 2002 Luogo di nascita: Genova Segno zodiacale: Toro Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Professione: rapper e cantante Relazione: non disponibile Tatuaggi: sì, ha alcuni sul corpo Instagram: @olly_nclusive Twitter: @olly_nclusive

Conosciamo Olly, il giovane cantante in gara a Sanremo 2023. Scopriamo il suo vero nome, Federico Olivieri, il suo percorso musicale, i suoi successi, la sua vita privata e come seguirlo sui social media.

Olly, il cui vero nome è Federico Olivieri, è nato a Genova il 5 maggio 2001, e quindi ha 21 anni. È del segno zodiacale del Toro. Non conosciamo la sua altezza o il suo peso, ma sappiamo che ha alcuni tatuaggi sul corpo.

Cresciuto nella zona di Foce, Olly ha mostrato una passione per la musica sin da giovane ed è stato studente presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove ha studiato canto e musica. Ha scoperto la sua passione per la scrittura e nel 2014 ha scritto il suo primo testo.

Non abbiamo informazioni sulla vita privata di Olly, ma si pensa che sia single. In passato, era un giocatore di rugby a livello agonistico, ma ha dovuto interrompere a causa di un’operazione alla schiena. Oggi pratica pugilato, ma la sua mente è concentrata solo sulla musica.

Sei un fan di Olly e vuoi seguire il cantante sui social media? Ecco dove puoi trovarlo. Olly ha un account Instagram con oltre 38.000 follower e pubblica regolarmente post. Se vuoi ascoltare la sua musica, puoi trovarla sul suo canale Spotify. Il suo profilo Twitter è anche molto attivo e ti permette di rimanere aggiornato sulle ultime novità.

La carriera musicale di Olly iniziò nel 2016, quando fondò il gruppo musicale Madmut Branco e pubblicò il suo primo progetto, Piacere Mixtape. L’anno successivo, pubblicò il suo primo EP da solista, Namaste, che include il singolo Chiara Ferragni in collaborazione con Alfa.

Dopo un periodo di inattività, durante il quale si trasferì nel Regno Unito per studiare, Olly riprese a pubblicare musica in Italia nel 2018. Nel 2019, pubblicò i singoli Bevi e Best Seller con Alfa e partecipò al brano Black Room Posse dei produttori Eames e FJLO. Il suo primo successo da solista, Il Primo Amore, superò le 100.000 visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Nel 2020, Olly pubblicò il suo terzo EP, Io Sono, che comprende 7 tracce, tra cui i singoli Mai e poi mai e Winston Blue. Nel 2021, pubblicò una cover di La notte di Arisa su Instagram, che ottenne così tanto successo da essere pubblicata come singolo, intitolato La notte (RMX), in collaborazione con Arisa. A luglio, Olly ottenne il suo primo contratto discografico e fu nominato “Artista del mese” nel programma MTV New Generation.

Olly parteciperà a Sanremo 2023 dopo aver ottenuto un posto tra i Big grazie alla sua posizione tra i primi sei classificati a Sanremo Giovani 2022 con il brano “L’anima balla”. La sua musica è difficile da categorizzare poiché si lascia ispirare dalle sue influenze che vanno da Marracash a Young Thug.

Olly ha dichiarato di essersi preparato molto per la sua partecipazione a Sanremo 2023, facendo lezioni di canto e abbandonando le sigarette. Il suo obiettivo è divertirsi e dimostrare il suo valore con il brano “Polvere”. La sua esibizione al Festival di Sanremo 2023 avverrà martedì 7 febbraio e nel corso della serata delle cover canterà “La notte vola” in duetto con Lorella Cuccarini.

Tra i Big in gara a Sanremo 2023 conosciamo i nomi e i titoli delle loro canzoni. Il Festival si svolgerà dal 7 all’11 febbraio.