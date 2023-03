Chi è Piccolo G? Amici, storia, nome vero, età, fidanzata e dove vive

Finalmente è arrivato Amici di Maria De Filippi! Questa incredibile trasmissione continua a regalarci talenti eccezionali nel canto e nel ballo, e questa edizione non fa eccezione. Abbiamo Piccolo G, un concorrente straordinario che ha catturato la nostra attenzione. Ma cosa sappiamo di questo talento?

Amici il serale: il dinamico duo di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi! Portano sul palco un’energia entusiasmante!

Da qualche anno, il modo in cui viene espresso il Serale è a dir poco straordinario! Fino a poco tempo fa, gli studenti erano divisi in due squadre appassionate – la squadra bianca e la squadra blu – ciascuna guidata da un allenatore stimolante e determinato a tirare fuori il meglio dai propri giocatori, fornendo loro gli strumenti per avere successo.

Con fervore, tre squadre si sono sfidate per qualche tempo, ognuna guidata da un insegnante di danza e uno di canto. Di conseguenza, tutti gli studenti appartenenti a quel professore sono uniti nella stessa squadra. Una delle squadre più temibili è quella composta da Alessandro Celentano e Rudy Zerbi.

I due docenti, noti per le loro severe aspettative, hanno raggiunto un notevole equilibrio, ed è per questo motivo che ogni anno scelgono di collaborare. Quest’anno, Gianmarco, Isobel e Ramon gareggeranno nella divisione danza, mentre Aaron e Little G difenderanno strenuamente le loro doti canore.

Oh, miei carissimi amici, chi è questa misteriosa Piccola G? Chi potrebbe essere?

Il Piccolo G è senza dubbio l’allievo più amato di questa edizione di Amici! Nonostante la sua statura minuta, i suoi accattivanti occhi azzurri e la sua affascinante presenza hanno conquistato i cuori dei telespettatori di tutto il mondo. Da settembre fa parte della scuola più seguita d’Italia, essendo stato scelto da Rudy Zerbi in persona!

Piccolo G, ovvero Giovanni Rinaldi, è nato a Macerata nel 2000 e fin da piccolo si è appassionato alla musica. Da adolescente ha iniziato a esplorare il rap e il freestyle, ma il suo amore per le materie umanistiche, come la letteratura e la filosofia, è iniziato molto prima. Il suo entusiasmo per la lettura gli ha permesso di creare opere che esprimono veramente i suoi sentimenti più profondi.

Tra le mura della stimata scuola di Amici, Junior G ha creato un forte legame con tutti i suoi compagni, ma soprattutto ha sviluppato un legame indissolubile con la talentuosa cantante Federica. La loro tenera relazione è sbocciata in un’appassionata storia d’amore qualche mese fa, e lui mostra con orgoglio la sua musica con il suo pseudonimo, Junior G, sui social media.