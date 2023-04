Chi è Pierfrancesco Pingitore? Età, moglie, figli, Bagaglino

Pierfrancesco Pingitore: 88 anni di talento

Pier Francesco Pingitore, noto drammaturgo, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano, è nato a Catanzaro il 27 settembre 1934. Oggi, Pierfrancesco Pingitore può vantare ben 88 anni di età. Molto riservato riguardo alla sua vita privata, non è noto se Pingitore sia mai stato sposato, ma è padre di una figlia, Donatella Pingitore, che lo ha reso nonno. Donatella è sposata con il Generale di corpo d’armata Vittorio Tomasone ed ha un figlio.

La Carriera di Pierfrancesco Pingitore

Giornalista e capo redattore

Pingitore ha iniziato la sua carriera come giornalista di politica e costume, lavorando come capo redattore del settimanale Lo Specchio (in attività dal 1958 al 1975).

La nascita del “Bagaglino”

Nel 1965, Pingitore ha dato vita alla celebre compagnia del “Bagaglino”, che ha rinverdito il genere teatrale del varietà e da cui hanno mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo molti attori noti, come:

Enrico Montesano

Leo Gullotta

Pippo Franco

Oreste Lionello

Dopo il declino del “Bagaglino” nei primi anni del Duemila, si è dedicato alla regia di film per la TV.

Il Bagaglino: Storia di un Successo

La fondazione della compagnia

Nel 1965, Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci fondano la compagnia de “Il Bagaglino”. Inizialmente avrebbe dovuto chiamarsi Bragaglino, in onore del regista e scrittore futurista Anton Giulio Bragaglia, i cui eredi però, si opposero. Castellacci decise così di levare la “R”. In seguito, riguardo al titolo scelto per la Ditta, Pier Francesco Pingitore ha dichiarato: “Bagaglino non significa niente, ma ha un bel suono e fu la nostra fortuna”.

Il successo a Roma e il trasferimento al Salone Margherita

Nata in un teatro-cantina di vicolo della Campanella 2 a Roma, la compagnia si trasferisce al Salone Margherita nel 1972.

Film e televisione

Pier Francesco Pingitore, con il cast del Bagaglino, ha realizzato anche 4 film per la tv:

“Villa Ada” “La palestra” “Domani è un’altra truffa” “Di che peccato sei?”

Il Bagaglino ha debuttato in televisione nel 1987, in Rai, con lo spettacolo “Biberon”.