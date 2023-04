Oroscopo Branko settimanale Toro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24 è un momento per mantenere buoni rapporti con gli altri e chiarire alcuni malintesi o evitare polemiche che portano solo a tensioni inutili.

Martedì 25, dovrai gestire questa giornata con più calma, anche se hai la pressione della velocità. Evita le ansie e cerca di rilassarti nei momenti cruciali della giornata.

Mercoledì 26 è il momento giusto per utilizzare le tue idee geniali e anche per proiettare pazientemente i nuovi piani che hai in mente per garantire le basi della tua vita.

Giovedì 27 è un giorno per usare il tuo ingegno e la tua velocità e dinamismo in questioni relative alle basi commerciali e professionali di cui hai bisogno in questo momento.

Venerdì 28, la vostra sensibilità richiede e ha bisogno in questi momenti di affetto. Ma dovresti evitare di doverlo chiedere. Ognuno è diverso e dovresti accettare tutti così come sono.

Sabato 29, ricorda che hai bisogno di libertà per volare e creare. Ma usa anche la tua cortesia e i tuoi modi piacevoli nelle tue riunioni; dal momento che hai tutto per vincere.

Domenica 30, la cosa più fortunata in questo giorno sarà che sentirai le basi e le risorse, e che ti assicurerai una posizione comoda e tranquilla, per rilassarti e calcolare i tuoi progressi a poco a poco.