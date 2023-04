Chi è Leo Gullotta? Età, malattia, figli, matrimonio, vita privata, film

Leo Gullotta: la vita e la carriera dell’attore italiano

Biografia e carriera di Leo Gullotta: dall’infanzia all’ascesa nel mondo dello spettacolo

Leo Gullotta, noto come Salvatore Leopoldo Gullotta, è un attore, comico, doppiatore e imitatore italiano, nato a Catania il 9 gennaio 1946. Con una lunga carriera alle spalle, Leo è passato dal cinema al teatro e viceversa, oltre ad aver lavorato come doppiatore, prestando la sua voce a Joe Pesci. In questa panoramica, esploreremo la sua vita, la carriera, la vita privata e alcuni dei suoi film più famosi.

Leo Gullotta: vita privata, matrimonio e figli

Leo Gullotta ha fatto coming out nel 1995 e nel 2019 ha celebrato l’unione civile con il suo compagno, con cui è stato insieme per oltre 32 anni. Nonostante sia riservato sulla sua vita privata, l’attore ha condiviso alcuni dettagli sul suo matrimonio e la relazione duratura con il suo partner in diverse interviste.

La perdita della sorella e la malattia

L’attore ha recentemente raccontato la scomparsa prematura di una delle sue sorelle a causa di un’embolia, condividendo il dolore e il ricordo di lei, che cantava spesso la canzone “La Vie En Rose”.

I film e le serie TV di Leo Gullotta: una carriera di successi

Alcuni dei film più famosi di Leo Gullotta

Lo voglio maschio, regia di Ugo Saitta (1971)

Ride bene… chi ride ultimo, regia di Pino Caruso (1977)

I carabbinieri, regia di Francesco Massaro (1981)

L’onorevole con l’amante sotto il letto, regia di Mariano Laurenti (1981)

L’esercito più pazzo del mondo, regia di Marino Girolami (1981)

Una donna dietro la porta, regia di Pino Tosini (1982)

Grandi magazzini, regia di Castellano e Pipolo (1986)

L’insegnante di violoncello, regia di Lorenzo Onorati (1989)

Pacco, doppio pacco e contropaccotto, regia di Nanni Loy (1992)

L’uomo delle stelle, regia di Giuseppe Tornatore (1995)

Selvaggi, regia di Carlo Vanzina (1995)

Un uomo perbene, regia di Maurizio Zaccaro (1999)

In questo mondo di ladri, regia di Carlo Vanzina (2004)

Baarìa, regia di Giuseppe Tornatore (2009)

Il delitto Mattarella, regia di Aurelio Grimaldi (2020)

Programmi TV di successo con Leo Gullotta

Dove sta Zazà (Programma Nazionale, 1973), regia di Antonello Falqui

Polvere di pitone, 4 puntate (Rai 3, 1984), regia di Luciano Capponi

Per chi suona la campanella, 6 puntate (Rai 2, 1987), regia di Pier Francesco Pingitore

Rose rosse (Canale 5, 1996), regia di Pier Francesco Pingitore

Mi consenta (Canale 5, 2003), regia di Pier Francesco Pingitore

Trenta ore per la vita – Un giorno nella vita (Rai 2, 2004)

Torte in faccia (Canale 5, 2005-2006), regia di Pier Francesco Pingitore

In conclusione, Leo Gullotta è un attore poliedrico che ha lasciato il segno nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Con una carriera che abbraccia vari generi, dalla commedia al dramma, Leo Gullotta è una figura iconica e amata dal pubblico italiano. Nonostante la sua riservatezza sulla vita privata, l’attore ha condiviso con il pubblico alcuni dettagli sulla sua relazione duratura e sulla triste perdita della sorella, dimostrando una grande apertura e sensibilità.