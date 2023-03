Chi è Piero Chiambretti? Età, morte madre, moglie, compagna e figli

Piero Chiambretti è un noto comico e conduttore televisivo, nato ad Aosta il 30 maggio 1956.

L’età, lo stato civile e il numero di figli di Piero Chiambretti sono attualmente sconosciuti.

Piero Chiambretti, 66 anni, ha avuto due relazioni durature ma non è mai stato sposato. Dopo sette anni di fidanzamento, la relazione con la giornalista Ingrid Muccitelli è terminata nel 2009. Poco dopo si è fidanzato con Federica Laviosa e il 26 maggio 2011 è nata la loro prima figlia, Margherita. Nel 2016, lui e Laviosa si sono separati e hanno iniziato una disputa legale sul mantenimento dei figli.

Morte della madre

Nel novembre 2020, Felicita Chiambretti, madre di Piero Chiambretti, è deceduta a causa di complicazioni dovute alla Covid-19. Aveva 83 anni ed era stata ricoverata all’Ospedale Mauriziano di Torino, insieme al figlio, dopo che le era stata diagnosticata l’infezione. Le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva. Nonostante l’intervento medico, alla fine ha ceduto al virus.

In un’intervista al Corriere della Sera, Chiambretti ha ricordato quei momenti.

Alle 16.00 mi sembrava che fossero le 21.00. I medici mi informarono che mia madre, Felicita, sarebbe stata messa accanto a me nella stanza d’ospedale per il nostro ultimo ballo, perché era affetta da Covid. Ricordo il suo ingresso, come se fosse un sogno. Mi addormentai serenamente e più tardi arrivò Chiara, l’infermiera, che controllò la carotide per confermare la sua morte. Mi sono riaddormentata e la mamma è stata portata via. Quando mi svegliai alle 4 del mattino, gli esami mostrarono che i miei valori erano migliorati e che ero guarito nel passaggio dalla morte alla vita, quando mia madre rinunciò alla sua stessa vita per darmi una seconda possibilità.

Biografia

Da oltre trent’anni è una presenza fissa sugli schermi televisivi come conduttore e presentatore di programmi, dove è conosciuto come Pierino la Peste, un appellativo associato alla sua acerba arguzia e all’incisività dei suoi servizi.

Originario di Aosta, ha fatto esperienza come disc jockey presso varie emittenti torinesi e come animatore sulle navi da crociera prima di entrare in RAI nel 1984, dopo aver vinto il concorso nazionale “Un volto nuovo per gli anni ’80”. Il giorno del provino si presentò in mutande.

Gli vengono proposti diversi programmi per bambini, tra cui “Il sabato dello Zecchino” e “Big”, che lo portano al successo con “Il Portalettere”. Questo successo è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico e ha portato all’invito al prestigioso Festival di Sanremo nel 1997, dove ha condiviso il palco con Mike Bongiorno e Valeria Marini.

Chiambretti è stato ben accolto in Italia, mantenendo la stessa formula quando è passato a LA7 (con “Markette” 2004-2008) e a Mediaset (con “Chiambretti Night” 2008-2011). Nel 2015 e 2016 ha condotto Grand Hotel Chiambretti su Canale 5. Dal 31 ottobre 2018 a marzo 2020 è stato su Rete 4 in prima serata con lo show #CR4 – La Repubblica delle Donne.