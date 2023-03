Chi è Uğur Güneş Attore di Yilmaz? Età, fidanzata, Terra Amara e Instagram

Uğur Güneş è un attore turco di 31 anni nato sotto il segno dello Scorpione e noto in Italia per la sua interpretazione di Yilmaz nella serie di Canale 5 Terra Amara.

Chi è Uğur Güneş?

Nome: Uğur Güneş

Età: 34 anni

Data di nascita: 10 novembre 1987

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attore

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram ufficiale: @ugurnesofficial

Biografia

Uğur Güneş è nato ad Ankara, in Turchia, il 10 novembre 1987. Dopo gli studi al Teatro d’Arte di Ankara, inizia la sua carriera di attore. La sua prima apparizione è stata nella serie Yeniden Başla nel 2011, e ha continuato a ottenere riconoscimenti nell’industria televisiva. La sua fama in Turchia è cresciuta tra il 2015 e il 2016, quando ha interpretato Tugtekin in Diriliş: Ertuğrul. Inoltre, si è fatto conoscere in Italia per il ruolo di Yilmaz in Terra Amara, recitando accanto a Hilal Altınbilek, Murat Unalmis, Vahide Perçin, Kerem Alisik, Selin Genç, Mujgan Ipek Yalova e Bulent Polat.

Instagram

Il profilo Instagram di Uğur Güneş conta 607 mila follower, con i quali l’attore turco pubblica spesso aggiornamenti sulla sua vita privata e sulle sue iniziative professionali. Recentemente, ha condiviso una foto di sé in palestra dopo aver completato un allenamento.

Fidanzata

Uğur, noto anche come Yilmaz, ha mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ma ha dichiarato di essere attualmente single ma di avere intenzione di sposarsi in futuro. In passato è stato legato alla famosa cantante turca Reyhan Cansu.

Sono circolate speculazioni su una possibile relazione tra l’attore che interpreta Yilmaz e l’attrice che interpreta Zuleyha nella serie Terra Amara, ma non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale a conferma di ciò.

Lavoro e carriera

La carriera professionale di Uğur Güneş è iniziata nel 2011, quando ha partecipato alla serie Yeniden Başla. Da allora ha partecipato a diversi progetti televisivi e cinematografici. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo:

Tamam miyiz? – 2013

Şeytan-ı Racim – 2013

Diriliş: Ertuğrul – 2014/2019

İsimsizler – 2017

Uğur Güneş è noto in Italia per la sua interpretazione di Yilmaz in Terra Amara, una serie televisiva turca acclamata dalla critica con Hilal Altınbilek e Murat Ünalmış.

Nel febbraio 2023, Ugur Gunes sarà accompagnato dall’attrice Melike Ipek Yalova a Milano per girare una puntata di Verissimo.

Curiosità

Ugur ama andare a cavallo

È un ottimo atleta che si allena regolarmente in palestra e con i pesi.

Ha un amato compagno canino che compare nei suoi post su Instagram.