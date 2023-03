Avete mai visto Jacopo Narducci figlio di Manuela Villa

Jacopo Narducci è il figlio del matrimonio tra Marco Narducci e Manuela Villa, figlia di Claudio.

Jacopo Narducci è nato da Manuela Villa e Marco Narducci, due professionisti dello spettacolo, il cui rapporto ha iniziato a deteriorarsi poco dopo la sua nascita. Il padre ha lasciato lui e la madre poco dopo la sua nascita, lasciando che i due formassero un legame ancora più forte. Scopriamo alcuni fatti interessanti sulla vita di Jacopo!

Chi è Jacopo Narducci?

Jacopo, nato il 1° marzo 2004 sotto il segno dei Pesci, è figlio di Manuela Villa, figlia biologica di Claudio Villa, e di Marco Narducci, direttore di produzione. Il suo nome è stato reso noto per la prima volta al pubblico attraverso un’intervista della madre al talk show “Io e te” di Pierluigi Diaco.

La donna parla della sua vita privata, in particolare del figlio che le è stato di conforto dopo il tumultuoso matrimonio con Marco. Marco ha abbandonato lei e il figlio a pochi mesi dalla nascita di quest’ultimo.

Vita privata

Le informazioni disponibili sulla vita di Manuela Villa sono limitate, come per il padre che ha scelto di non farsi notare. Tuttavia, dopo la sua dichiarazione in televisione, abbiamo avuto modo di conoscere il matrimonio da cui è nato suo figlio.

Durante il programma “Io e te”, l’attrice ha dichiarato di aver deciso consapevolmente di avere un figlio durante l’apice della sua carriera. Voleva che il figlio facesse parte della sua vita in un momento in cui era professionalmente realizzata e cercava qualcosa che la completasse come individuo.

Curiosità

La madre ha sempre cercato di evitare di replicare gli errori del padre Claudio Villa nella sua educazione. Jacopo non è attivo su nessuna piattaforma di social media.