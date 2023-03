Marco Narducci chi è l’ex marito di Manuela Villa? Età, lavoro e figli

Nel 2004, Manuela Villa, figlia del celebre “Reuccio” della canzone italiana, e il suo ex marito e direttore di produzione Marco Narducci, hanno dato il benvenuto al figlio Jacopo. La coppia si era sposata nel 1999.

Chi sono l’ex marito e il figlio di Manuela Villa?

Alle 14.00 su Raiuno, i telespettatori potranno seguire l’appuntamento con Domenica In con Manuela Villa. La sua vita è stata segnata dal lungo iter giudiziario per ottenere il riconoscimento del padre Claudio, incontrato per la prima volta all’età di 12 anni. Dopo la scomparsa di Villa, il tribunale ha accettato la sua richiesta di paternità, che era stata negata in vita. Artista e scrittrice, Villa si è sposata nel 1999 con il direttore di produzione Marco Narducci. Cinque anni dopo è nato il loro primo e unico figlio, Jacopo. Tuttavia, la coppia si è presto separata e non è stata rilasciata alcuna dichiarazione pubblica sul divorzio. In un’intervista rilasciata a meseoermese nel 2019, Villa ha dichiarato quanto segue.

Ho già investito nell’amore. Non sono più disposto ad accettare niente di meno di quello che mi spetta. Prima ero disposta a sopportare qualsiasi cosa, ma ora do priorità al mio amor proprio. Gli altri devono accettarmi così come sono.

Manuela Villa ha affrontato un lungo processo legale per ottenere il riconoscimento da parte del padre, Claudio Villa, che è stato concesso solo dopo la scomparsa del celebre artista di “Granada”. Oggi, la vincitrice de “L’Isola Dei Famosi 2007” sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” a partire dalle 14.00 su Raiuno.

Nata nel 1966 da Claudio Villa e dalla showgirl Noemi Garofalo, la relazione tra i genitori di Manuela è finita presto. Manuela è stata cresciuta dalla madre e dal suo compagno Elio, e la Garofalo ha tenuto nascosta alla figlia la verità sulla paternità di Manuela sostenendo che era stato commesso un errore di trascrizione del cognome. Quando Manuela aveva 12 anni, è stata informata della verità da una suora, come ha raccontato in una precedente apparizione a “Oggi E’ Un Altro Giorno”.

L’incontro con padre Claudio

Durante la mia permanenza in collegio in Sicilia, fui informata da una suora della sfortunata situazione delle altre ragazze che erano state abbandonate dai genitori. Per curiosità, interrogai la zia suora su questo commento e lei mi fornì una spiegazione. Al mio ritorno a Roma, ho avuto difficoltà a reintegrarmi con la mia famiglia, ma sono grata che alla fine mi abbiano illuminata e mi abbiano permesso di avere un’infanzia felice. Per un po’ di tempo ho tenuto nascosti i dettagli della mia esperienza.

Dopo tre anni, Manuela Villa ha ritrovato suo padre negli studi di Radio Lazio.

Lui era in studio a condurre il suo programma e io osservavo dalla sala regia con mio fratello Claudio e mia madre. Al termine della trasmissione, lui ci venne incontro e io provai un sentimento di eccitazione e curiosità osservando le sue espressioni.

Il cantante non ha riconosciuto il secondo figlio nato dalla sua relazione con la soubrette siciliana e, una volta raggiunta la maggiore età, Manuela Villa e suo fratello Claudio Jr hanno iniziato un contenzioso legale. Nel 2004, la Corte di Cassazione decretò che entrambi potevano adottare il cognome del padre oltre a quello della madre.