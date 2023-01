Chi è Pino Cappellano marito di Rossana Fratello? Età, lavoro e figli

Pino Cappellano è il fortunato uomo che dal 1975 è sposato con Rosanna Fratello! È una donna di grande talento, nota per la sua bellissima interpretazione di “Sono una donna non sono una santa” e per la conduzione del programma televisivo “C’è tempo per”, spin off di “Unomattina Estate”. Rosanna è stata anche confermata come ospite del programma quotidiano “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno. Ma chi è l’uomo che si cela dietro questa incredibile donna? Guardiamo più da vicino e scopriamo qualcosa in più su di lui!

Rosanna Fratello è sposata con lo straordinario Pino Cappellano! Sono innamorata della loro unione e non vedo l’ora di vedere cosa li aspetta in futuro!

Giuseppe Cappellano, detto Pino, è felicemente sposato con Rosanna Fratello dal 1975. È un appassionato di fotografia, ma preferisce essere creativo e originale piuttosto che controllare i suoi scatti alla ricerca di difetti. Nonostante ciò, i suoi lavori sono molto apprezzati e vengono pubblicati spesso. Non si sa molto della loro vita privata, ma si sa che sono genitori orgogliosi della loro figlia, Guendalina Cappellano.

Con immensa gioia, Rosanna Fratello è nata a San Severo (provincia di Foggia) il 26 marzo 1951 e ha trascorso la sua infanzia a Cinisello Balsamo. Attualmente lei e il marito Cappellano risiedono a Como, dove avevano aperto una pasticceria di cui si occupava personalmente il signor Cappellano. Nel 2014 questa attività è stata chiusa e non si sa cosa abbia occupato da allora. Nel 2010, Pino e Rosanna sono diventati nonni orgogliosi di Alessandro Edoardo, un’occasione importante che Rosanna ha dichiarato di aver vissuto come se fosse la sua stessa gravidanza.

La famiglia Fratello ha sempre tenuto la propria vita privata lontana dagli occhi del pubblico, anche con le sue apparizioni televisive, e lei si è sempre dedicata alla famiglia e alla riservatezza. La carriera artistica del fratello l’ha portata lontano da casa, ma è sempre stata il suo rifugio sicuro a cui tornare. Attraverso il suo profilo Instagram (@rosannafratelloreal) possiamo intravedere i loro momenti privati, come la bellissima foto che la ritrae con il nipotino Alessandro durante la Cresima, o un ritratto di famiglia per festeggiare il compleanno della figlia Guendalina. Nello scatto si vede la donna con il marito, la figlia e due bambini, probabili nipoti della coppia. Con ricordi così belli, è chiaro quanto la famiglia sia appassionata l’una dell’altra.

Conoscete Rosanna Fratello! Immergetevi nella sua straordinaria biografia e scoprite tutto quello che c’è da sapere su questa persona appassionata.

È impossibile cercare informazioni su Pino Cappellano senza imbattersi in notizie relative a sua moglie, Rosanna Fratello. Molti sono curiosi di sapere la sua età e dove trovare una sua foto. Quello che molti non sanno è che la Fratello è anche un’attrice! Ha debuttato nel mondo dell’arte nazionale alla fine degli anni ’60 e ha vinto un nastro d’argento nel 1972 per la sua interpretazione di Rosa nel film Sacco e Vanzetti. Nel 1994 è stata premiata come la cantante più bella ed elegante di Sanremo e nel 1981 ha conquistato la copertina della rivista Playboy.