Chi è Renata Couling la moglie di Mal? Età, lavoro, vita privata e figli

L’ex cantante dei Primitives, Mal, è stato un vero seduttore nella sua gioventù. Affascinante e di successo, l’artista ha avuto molte relazioni con donne attraenti e negli anni ’70 sembrava che la sua vita amorosa si fosse stabilizzata grazie al rapporto con Marina Marfoglia. Tuttavia, qualcosa tra loro non ha più funzionato e nel 1987 si sono separati. Dopo essere tornato single dopo 13 anni di relazione, il cantante è rimasto tale per due anni, fino a quando nel 1989 non è stato colpito da una giovane fan.

Il cantante l’ha invitata sul palco per cantare Furia Cavallo del West con lui e dopo quella performance di coppia le ha chiesto il numero di telefono. La fan in questione era Renata Couling e all’epoca aveva solo 18 anni. Sembrava che per il cantante potesse essere solo un’altra conquista, ma il loro incontro è stato un colpo di fulmine e dopo averla vista una seconda volta non l’ha mai più lasciata. Mal e Renata sono sposati e hanno due meravigliosi figli.

Chi è Renata Couling, la consorte di Mal

In un’intervista Renata Couling ha dovuto riconoscere che nella gestione familiare e nell’educazione dei figli ha dovuto arrangiarsi spesso da sola, spiegando come Mal sia stato un padre: “Poco presente per questioni logistiche, era sempre in viaggio per lavoro. Quando è presente cerca di dare qualità al tempo trascorso insieme e non quantità. Ci sono conflitti generazionali”.

Sulla vita di Renata, nonostante sia la compagna di Mal da 32 anni, si sa molto poco. Non conosciamo il suo lavoro o il suo percorso di studi. Le uniche informazioni a nostra disposizione riguardano l’inizio della storia d’amore con il cantante e il fatto che il matrimonio abbia portato alla coppia i figli Kevin e Karen. In un’intervista di qualche tempo fa Renata ha parlato della vita di coppia e del ruolo di padre svolto dal marito.

