Chi è Ricky Portera? Età, moglie, figli e biografia del chitarrista

Il chitarrista Ricky Portera (pseudonimo di Vincenzo Portera) è nato a Messina il 12 maggio 1954. Ha 68 anni e va ancora forte!

Ricky Portera età, moglie, figli

Ricky Portera ha due figlie ed è stato recentemente intervistato da Rolling Stone. Ha parlato del suo matrimonio che è finito dopo quattro anni.

Sono così felice di essermi sposata quando l’ho fatto! Avevo 35 anni quando mi sono sposata e, lasciatemelo dire, non sono mai stata così sicura di qualcosa in vita mia. Il giorno del matrimonio volevo scappare, ma sono così felice di non averlo fatto.

Biografia

Portera esordisce sulla scena musicale locale nel luglio del 1969, quando entra a far parte dei Club72, un gruppo di Castelfranco Emilia. Una formazione con la quale riesce a farsi strada e a farsi conoscere da alcuni importanti nomi della scena dell’epoca. La grande svolta nella sua carriera arriva però qualche anno dopo, quando fonda gli Stadio con Gaetano Curreri. Rimarrà nella band per poco tempo, ma sarà determinante per il successo dei primi anni, sia alla chitarra che alla voce in brani come Un fiore per Hal.

Collaboratore storico di Lucio Dalla, è stato anche chitarrista di Ron e di altri cantautori italiani come Eugenio Finardi e Loredana Bertè. Dalla ha scritto e dedicato a Portera la canzone Grande figlio di puttana, che è diventata, nel 1982, il primo grande successo degli Stadio. Dopo aver lasciato gli Stadio ha continuato la sua carriera di session man collaborando con Nek, Samuele Bersani, Massimo Bozzi e Robert & Cara (prodotti da Dalla). Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1996 al fianco di Paola Turci per il brano Volo così e nel 2006 con Anna Tatangelo per il brano Essere una donna. Nel 1990 ha pubblicato il suo primo album solista autoprodotto. All’album hanno collaborato il sassofonista James Thompson e Giovanni Pezzoli degli Stadio.

Ha anche scritto un libro intitolato Ci sono cose che non posso dire, pieno di cose felici!