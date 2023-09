Chi è Roberto Cipullo marito di Carolina Rey? Età, lavoro e figli

Carolina Rey, volto noto della televisione italiana, è legata da un amore speciale a Roberto Cipullo, produttore cinematografico. Nonostante la notevole differenza di età tra i due, il loro legame è forte e hanno fondato una famiglia insieme. Scopriamo di più su Roberto Cipullo.

Chi è Roberto Cipullo

Roberto Cipullo è il compagno di Carolina Rey da diverso tempo, e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Hanno un figlio, Filippo, nato qualche anno fa. Nonostante i 20 anni di differenza di età tra Roberto, di 50 anni, e Carolina, questo non ha mai rappresentato un ostacolo per il loro amore.

Roberto Cipullo è un produttore cinematografico con una carriera di successo alle spalle. Nel 1995 ha fondato la Fonema, di cui è stato amministratore delegato per oltre 15 anni, trasformandola nella società di eventi più importante in Italia. Nel 2009 ha realizzato “Tris di Donne e Abiti Nuziali,” una commedia tragicomica di alto spessore sociale con attori del calibro di Sergio Castellitto e Martine Gedek. Nel maggio 2017, ha dato vita a una delle sue produzioni italiane più significative, “Sconnessi” di Christian Marazziti. Tra i film che ha portato sul grande schermo ricordiamo anche “Ovunque tu sarai” (2017) e “I compromessi sposi” di Francesco Miccichè (2019).

La Storia d’Amore di Carolina Rey

Carolina Rey è nata a Roma il 7 ottobre 1991 ed è una figura poliedrica, con esperienze come conduttrice, attrice e cantante. Ha condotto diversi programmi televisivi e ha recitato in numerosi film, ma il grande successo è arrivato con “Compromessi sposi,” in cui ha recitato al fianco di attori di fama come Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Nonostante il suo successo, Carolina Rey è una persona riservata riguardo alla sua vita privata.

In una recente intervista, Carolina Rey ha raccontato l’inizio della sua relazione con Roberto Cipullo. Inizialmente, era riluttante a intraprendere una nuova storia d’amore, ma Roberto ha continuato a insistere con gentilezza per tre mesi. Alla fine, ha accettato di condividere un aperitivo con lui. Da quel momento, è nato un amore profondo e sincero. Carolina descrive Roberto come una persona generosa e profonda, con cui condivide molti interessi.

Da notare che Roberto Cipullo è estremamente riservato riguardo alla sua vita privata e non è attivo su piattaforme social.