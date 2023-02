Chi è Sabrina Knaflitz mamma di Leo Gassmann? Età, lavoro e vita privata

Sabrina Knaflitz, amata moglie del celebre attore Alessandro e madre orgogliosa di Leo Gassmann, è un’attrice appassionata nata a Roma nel 1968. Il suo cognome è una testimonianza del padre, piemontese ma di origini austriache. Fin da giovane, Sabrina ha avuto una carriera di successo nell’industria cinematografica, avendo lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli nell’iconico I Picari.

Dopo cinque anni di corteggiamento, nel 1998 si è felicemente sposata con Alessandro Gassmann e poco dopo ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Leo. Ha anche recitato ne I laureati di Leonardo Pieraccioni e in vari spettacoli teatrali.

Eravamo così innamorati quando ci siamo fidanzati nel 1993 e finalmente ci siamo sposati nel 1998! Sono così grata che mi sopporti ancora dopo tutti questi anni. Il nostro matrimonio è stato bellissimo, celebrato in Toscana con solo 18 parenti e amici più stretti. Sono così felice che mio padre abbia potuto essere presente, perché è morto due anni dopo. È stato un matrimonio inaspettato, visto che all’epoca ero incinta!

Con un amore profondo e duraturo, Sabrina Knaflitz ha incoraggiato suo figlio Leo a perseguire la sua passione per la musica. È stata la sua cheerleader e mentore, credendo in lui anche quando gli altri avevano dei dubbi. La sua fede è stata premiata quando Leo ha partecipato a X Factor e ha vinto la sezione Giovani di Sanremo 2020, un risultato straordinario di cui Sabrina non potrebbe essere più orgogliosa.

“Mia madre e mio padre sono davvero incredibili: sono stati con me ad ogni passo quando ho fatto l’audizione per il conservatorio, e sono così orgogliosa di averla superata! Mamma è la migliore, mi ha tenuto la mano durante tutto il processo – è una testimonianza della loro incrollabile fiducia in me”.

Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz si amano appassionatamente da molti anni e il loro legame è ancora forte. “È una donna incredibile e potente”, ha detto il figlio del celebre Vittorio, “in casa è lei a prendere il comando. Per molto tempo ha messo da parte la sua carriera per sostenere la famiglia e me. Incontrarci è stata una vera benedizione. Credo che il nostro amore sia duraturo perché ci amiamo con intelligenza e ci bilanciamo a vicenda”.