Chi è Nicoletta Braschi moglie di Roberto Benigni? Età, figli, cicatrice, salute e vita privata

Nicoletta Braschi è l’amata moglie di Roberto Benigni, e siamo assolutamente lieti di condividere con voi tutti i fatti e i dettagli affascinanti di questa straordinaria attrice!

Il cinema

Nicoletta Braschi e Roberto Benigni si amano da sempre! I loro cuori si sono intrecciati fin dal loro matrimonio nel 1991 e la loro passione per l’arte è cresciuta sempre di più. Nicoletta è un’attrice di incredibile talento che ci ha regalato la sua presenza in molti ruoli nel corso della sua carriera. La sua vita privata è altrettanto di successo quanto la sua vita professionale, conosciamola meglio insieme!

Nicoletta Braschi, l’amata moglie di Roberto Benigni, è una vera ispirazione!

Età

Nicoletta Braschi, la vivace e stimolante 61enne, è nata a Cesena il 19 aprile 1960 e da allora non smette di deliziarci!

Figli

Nonostante il loro profondo amore reciproco, Nicoletta Braschi e Roberto Benigni non hanno purtroppo figli.

Cicatrice

Nel 2012 Nicoletta Braschi ha subito un traumatico incidente d’auto che avrebbe potuto costarle la vita. Il conducente dell’auto è stato momentaneamente accecato da un raggio di sole, uscendo di strada e andando a sbattere contro un palo. Sebbene l’attrice abbia riportato un trauma facciale, l’airbag l’ha salvata da lesioni più gravi, lasciandole solo una piccola cicatrice.

Salute

Nonostante lo sfortunato incidente del 2012 che ha lasciato l’attrice con un colpo di frusta e un trauma facciale, si è fortunatamente ripresa e non sono stati segnalati altri problemi di salute che potrebbero ostacolarla.

Film e David di Donatello

Nicoletta Braschi ha calcato il grande schermo con la sua presenza in molti film, soprattutto in quelli del marito. Non possiamo dimenticare il premio Oscar La Vita è bella, dove era l’innegabile coprotagonista e veniva accolta con l’iconico “Buongiorno Principessa!” che è entrato nella storia del cinema!

I trionfi al botteghino con l’amato marito iniziano nel 1983 con il notevole Tu mi turbi, seguito dal notevole Daunbailò, dall’incantevole Il piccolo diavolo, dall’esilarante Johnny Stecchino, dall’accattivante Il mostro, dall’amato La Vita è Bella e dal magico Pinocchio. Nel 1997, la Braschi è stata premiata con l’apprezzato David di Donatello per la sua eccezionale interpretazione come attrice non protagonista nel film Ovosodo di Paolo Virzì. La sua più recente, e indimenticabile, apparizione sul grande schermo è stata in Lazzaro Felice, diretto da Alice Rohrwacher, uscito nelle sale nel 2018.

Venezia

Nicoletta Braschi è stata l’innegabile protagonista della 78ª Mostra del Cinema di Venezia, grazie alle sentite parole d’amore dell’amato marito Roberto Benigni. Quando ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera, ha dedicato il suo discorso di ringraziamento interamente alla moglie. Le parole del regista premio Oscar erano piene di tenerezza e devozione e hanno toccato il cuore di tutti coloro che le hanno ascoltate.

Sono assolutamente entusiasta di poter onorare Nicoletta con il Leone alla carriera, che appartiene davvero a lei. Io mi tengo la coda, ma le ali, il talento, il mistero, il fascino e la femminilità sono tutti suoi. Brilli così intensamente che è stato amore a prima vista, e sarà eterno.