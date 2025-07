La strana schiuma bianca dopo la pioggia a Roma: cosa succede davvero sull’asfalto

Dopo le intense piogge che hanno colpito Roma nelle ultime ore, un fenomeno insolito ha attirato nuovamente l’attenzione dei cittadini: una schiuma bianca è comparsa sull’asfalto di diverse strade della Capitale. Non si tratta di un evento nuovo, ma ogni volta suscita curiosità e domande. Secondo gli esperti, la spiegazione è semplice e non desta preoccupazioni.





La schiuma bianca che appare dopo i temporali è il risultato di una reazione tra le sostanze organiche presenti sulle strade e l’acqua piovana. Foglie, polline, residui alimentari e altri materiali accumulati sull’asfalto si mescolano con l’acqua delle precipitazioni, formando questa curiosa schiuma. Gli esperti sottolineano che il fenomeno non è legato all’inquinamento atmosferico o allo smog, ma è semplicemente una conseguenza della presenza di detriti organici.

Oggi, Roma è stata interessata da forti temporali, con piogge abbondanti che hanno caratterizzato la giornata. Tuttavia, il meteo sembra destinato a cambiare rapidamente. Secondo le previsioni del sito IlMeteo.it, da domani, lunedì 14 luglio, l’anticiclone africano tornerà a influenzare il clima della Penisola. Questo porterà un netto aumento delle temperature e una maggiore stabilità atmosferica.

I meteorologi spiegano che “l’anticiclone africano prova a espandersi sull’Italia, mentre correnti instabili lambiscono i settori alpini, causando temporali di forte intensità in alcune aree”. Per quanto riguarda gran parte del Paese, la giornata di lunedì sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente soleggiate e stabili, con qualche episodio di instabilità pomeridiana nelle zone montuose, in particolare sulle Alpi.

Per Roma, le previsioni indicano un cielo nuvoloso nella mattinata di lunedì, che si aprirà progressivamente nel corso del pomeriggio, lasciando spazio al sole. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31 gradi. Tuttavia, il caldo sarà ancora più intenso martedì 15 luglio, quando le massime raggiungeranno i 35 gradi nelle ore centrali della giornata.

Il fenomeno della schiuma bianca sulle strade di Roma è ormai conosciuto dai residenti e dagli esperti. Sebbene possa sembrare insolito o preoccupante a prima vista, si tratta semplicemente di una reazione naturale tra i materiali organici presenti sull’asfalto e l’acqua piovana. È un esempio curioso di come la natura e le condizioni atmosferiche possano interagire in modi inaspettati.

Per quanto riguarda il meteo, l’arrivo dell’anticiclone africano segna il ritorno del caldo estivo dopo una breve parentesi di instabilità. Gli abitanti della Capitale possono quindi prepararsi a giornate più calde e soleggiate nei prossimi giorni.