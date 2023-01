Chi è Salvatore Giuffrida? Causa morte, età, direttore generale del San Martino di Genova

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova è addolorata per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Salvatore Giuffrida, nato il 30 ottobre 1963. L’intera Direzione e i dipendenti del Policlinico sono affranti e solidali con la famiglia di Giuffrida nel piangere il loro amato DG.

È con grande dolore che comunichiamo la scomparsa di Kevin Fontanive, 26 anni, dipendente di Luxottica, tragicamente scomparso a causa di un improvviso malore. I genitori lo hanno trovato nel suo letto. Piangiamo la perdita di una giovane vita stroncata troppo presto.

La regione Liguria è oggi in lutto, perché ha perso uno dei suoi membri più cari e impegnati. Giovanni Toti e i consiglieri comunali esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Salvatore Giuffrida. Era un pilastro inestimabile del nostro sistema sanitario e un vero e proprio faro di allegria e disponibilità. La sua perdita ci lascia un profondo senso di dolore e sgomento. Siamo tutti uniti nella gratitudine per l’immensa dedizione che Salvatore ha dimostrato nei confronti dell’Ospedale San Martino. Addio, Salvatore, non sarai mai dimenticato.