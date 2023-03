Chi è Samira Lui tutto su di lei? Età, fidanzato, genitori, Amici, Instagram, Miss Italia

Samira Lui: modella e personalità televisiva in luce questa sera. Scopriamo di più su di lei prima della sua apparizione nel programma Stasera Tutto è Possibile di Rai Due, presentato da Stefano De Martino, lunedì 20 marzo.

Chi è Samira Lui?

Nata a Udine il 6 marzo 1998, Samira Lui è una giovane donna di 25 anni sotto il segno dei Pesci. Discendente da padre senegalese e madre italiana, la sua bellezza è un incantevole connubio tra le due culture. Affascinata dal mondo dello spettacolo fin da piccola, Samira si dedica a questa carriera dopo aver terminato gli studi, pur non trascurando l’educazione. Si iscrive all’università, optando per il corso di cinema e lavorando come hostess in fiere ed eventi.

Nel 2017, partecipa a Miss Italia, vincendo prima il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia e poi piazzandosi terza a livello nazionale. Attualmente, Samira Lui è una delle “Professoresse” nel programma televisivo L’Eredità. Nel 2022, ha preso parte al programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show.

La sua esperienza a Miss Italia è stata segnata da un imbarazzante errore di Francesco Facchinetti, che l’aveva presentata come “la ragazza dal Senegal”. Samira ha prontamente chiarito le sue origini, ma successivamente è stata vittima di attacchi razzisti sui social media.

Vita sentimentale di Samira Lui

Samira Lui è impegnata sentimentalmente con Luigi Punzo, modello e luxury concierge, ovvero un professionista che offre servizi di assistenza e supporto per hotel di lusso. La coppia è molto unita e da anni condivide la propria vita, pur mantenendo discrezione riguardo alla loro sfera privata. Sul suo profilo Instagram, @samiraluiofficial, Samira condivide spesso foto insieme al suo compagno, mostrando la loro affiatata relazione e la loro innegabile bellezza.