Chi è Sandro Giacobbe? Età, moglie, figli, canzoni famose e cosa fa oggi

Sandro Giacobbe: il talento senza tempo della musica italiana

Sandro Giacobbe, uno dei più amati cantautori italiani, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Ma cosa fa oggi e quali sono i segreti che si nascondono dietro la sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Gli esordi di Sandro Giacobbe nel mondo della musica

Sandro Giacobbe, nato il 14 dicembre 1949 a Genova, è cresciuto in una famiglia operaia. Fin da giovane, ha formato un gruppo musicale chiamato Giacobbe & le Allucinazioni e si è esibito nei locali della Liguria. Sebbene i suoi primi singoli non abbiano ottenuto un grande successo, ha avuto l’opportunità di firmare un contratto con la prestigiosa casa discografica CBS, che gli ha permesso di emergere come autore di successo.

Nel 1974, Sandro Giacobbe ha raggiunto la notorietà con il singolo “Signora mia”, che ha partecipato al Festivalbar e ha dato il nome al suo primo album. Il brano è stato incluso nella colonna sonora del film “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” di Lina Wertmüller. Durante questo periodo, alcune delle sue canzoni sono state interpretate da altri artisti, come ad esempio “L’amore è una gran cosa”, cantata da Johnny Dorelli e utilizzata come sigla della trasmissione radiofonica “Gran Varietà”.

Il successo negli anni ’70 e ’80

Negli anni successivi, Sandro Giacobbe ha collezionato numerosi successi. Nel 1976 ha conquistato il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “Gli occhi di tua madre” e ha conquistato il pubblico con “Il mio cielo, la mia anima”. Nel 1979, “Mi va che ci sei” ha rappresentato un altro grande successo, seguito da “Notte senza di te” nel 1980. Tuttavia, il brano più acclamato di quegli anni è stato “Sarà la nostalgia” del 1982, che ha ottenuto successo anche in Germania grazie all’interpretazione del cantante tedesco Nino De Angelo.

Durante questo periodo, Sandro Giacobbe ha partecipato anche allo Zecchino d’Oro come autore, contribuendo con canzoni come “Sette note per una favoletta” nel 1976, “E l’arca navigava” nel 1978 e “Il sole e il girasole” nel 1985.

Gli anni successivi

Dopo il successo degli anni ’70 e ’80, Sandro Giacobbe ha deciso di dedicarsi principalmente ai concerti e alle attività di solidarietà. Ha continuato a esibirsi dal vivo e ha preso parte a diverse iniziative sportive legate alla Nazionale Cantanti, in cui ha ricoperto il ruolo di difensore centrale e successivamente di allenatore. Durante questo periodo, ha pubblicato alcuni album, come ad esempio “Vuoi ballare?” nel 2009 e “Tutta la vita” nel 201o.